Жуткая смерть: в Новосибирской области три человека погибли в страшном ДТП

На 134 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и автомобилем Hyundai Solaris. По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель Toyota, водитель Hyundai и его пассажир, чья личность пока не установлена.