Жуткая смерть: в Новосибирской области три человека погибли в страшном ДТП

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Published Сегодня, 05:35
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Ночью 14 октября произошла авария в Тогучинском районе, в результате которой три человека погибли, а один получил травмы. Согласно информации от Госавтоинспекции, в 2:05 мужчина 1979 года рождения, управляющий автомобилем Toyota Hiace Regius, двигался по трассе К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий».
На 134 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и автомобилем Hyundai Solaris. По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель Toyota, водитель Hyundai и его пассажир, чья личность пока не установлена.
В больницу был доставлен водитель грузовика, ему 57 лет. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшей аварии.