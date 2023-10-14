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Три человека погибли

Жуткая смерть: в Новосибирской области три человека погибли в страшном ДТП

14 октября 2023, 05:35
Фото: ГИБДД по НСО
Три человека погибли

Три человека погибли в ДТП на трассе Новосибирской области

Три человека погибли и один получил травмы в результате аварии в Новосибирской области, когда Toyota выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком.

Ночью 14 октября произошла авария в Тогучинском районе, в результате которой три человека погибли, а один получил травмы. Согласно информации от Госавтоинспекции, в 2:05 мужчина 1979 года рождения, управляющий автомобилем Toyota Hiace Regius, двигался по трассе К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий».

На 134 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и автомобилем Hyundai Solaris. По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель Toyota, водитель Hyundai и его пассажир, чья личность пока не установлена.

В больницу был доставлен водитель грузовика, ему 57 лет. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшей аварии.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Погиб#Эмилия Губарева
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