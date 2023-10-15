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Куда чаще летят новосибирцы

Какие выбирают новосибирцы страны и города для отдыха с детьми

15 октября 2023, 03:33
Фото: atas.info
Куда чаще летят новосибирцы

Названы города и страны, которые выбирают новосибирцы для отдыха с детьми

В Новосибирске популярными направлениями для отдыха с детьми являются Пхукет, Бангкок и Дубай за границей, а внутри страны — Москва, Сочи и Красноярск.

В Новосибирске назвали места, куда родители чаще всего везут детей на отдых. Первое место занимает Пхукет. По информации «Авиасейлс», около 25% туристов с детьми отдыхают там. Стоимость билета туда-обратно составляет примерно 93 540 рублей.

На втором месте по популярности отдыха с детьми расположился Бангкок. Туда слетали 16% людей с детьми. Билет туда-обратно для жителей Новосибирска стоит в среднем 75 360 рублей на одного человека.

Тройку лидеров замыкает Дубай. 13% детских билетов были куплены для перелета туда. Цена перелета Новосибирск-Дубай-Новосибирск в среднем составляет 60 870 рублей.

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Самым популярным направлением в России, куда родители летают вместе с детьми, стала Москва (14%). Стоимость билета туда-обратно в среднем составляет 13 460 рублей.

Второе место занимают перелеты в Сочи. Каждый десятый билет на эти рейсы приходится на детей. Полет в две стороны обойдется примерно в 16 тысяч рублей.

На третьем месте среди городов России оказался Красноярск. Около 8% жителей Новосибирска отправляются в путешествие с детьми туда. Билет в среднем стоит 6190 рублей.

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