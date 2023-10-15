Какие выбирают новосибирцы страны и города для отдыха с детьми

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Новосибирске назвали места, куда родители чаще всего везут детей на отдых. Первое место занимает Пхукет. По информации «Авиасейлс», около 25% туристов с детьми отдыхают там. Стоимость билета туда-обратно составляет примерно 93 540 рублей.
На втором месте по популярности отдыха с детьми расположился Бангкок. Туда слетали 16% людей с детьми. Билет туда-обратно для жителей Новосибирска стоит в среднем 75 360 рублей на одного человека.
Тройку лидеров замыкает Дубай. 13% детских билетов были куплены для перелета туда. Цена перелета Новосибирск-Дубай-Новосибирск в среднем составляет 60 870 рублей.
Самым популярным направлением в России, куда родители летают вместе с детьми, стала Москва (14%). Стоимость билета туда-обратно в среднем составляет 13 460 рублей.
Второе место занимают перелеты в Сочи. Каждый десятый билет на эти рейсы приходится на детей. Полет в две стороны обойдется примерно в 16 тысяч рублей.
На третьем месте среди городов России оказался Красноярск. Около 8% жителей Новосибирска отправляются в путешествие с детьми туда. Билет в среднем стоит 6190 рублей.