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Posted 15 октября, 04:25

Published 15 октября, 04:25

Modified 15 октября, 04:27

Updated 15 октября, 04:27

Фото погибших бойцов

Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области

15 октября 2023, 04:25
Фото: 1MI
Фото погибших бойцов
В первой половине октября 2023 года несколько бойцов из Новосибирской области погибли при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Эти смельчаки были мобилизованы или заключили контракты с Министерством Обороны.

Среди тех, с кем прощались в первой половине октября, были Павел Николаенко, 22-летний тракторист из Баганского района, посмертно награжденный Орденом Мужества, и 27-летний спецназовец Евгений Глущенко из Барабинского района, который погиб в результате минометного обстрела вместе со своей командой.

Точное число погибших в октябре неизвестно. Некоторые из тех, с кем прощались в Новосибирской области во второй месяц осени, погибли еще в сентябре и августе.

«МК в Новосибирске» собрал подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя и с которыми прощались в первой половине октября. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Цыганчук, Купино. 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.Владимир Цыганчук, Купино. 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.
В ДК села Вознесенка Баганского района состоялась церемония прощания с 22-летним трактористом Павлом Николаенко, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает районное издание «Степная нива». Траурный митинг состоялся в четверг, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-летнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане. Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, но в дальнейшем жил в селе Лозовское. Окончил Вознесенскую среднюю школу, затем был призван на срочную службу в армию. Вернувшись домой, устроился на работу в РЭС, а в 2022 году прошел обучение и получил права тракториста. Затем работал в акционерном обществе «Вознесенское». Он заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа 2023 года, был отправлен в зону проведения спецоперации. Через месяц, 24 сентября, мама военнослужащего получила страшное известие. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи в самой горячей точке - в поселке Работино Запорожской области. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Николаенко Павел награжден орденом Мужества посмертно. Награду вручили его матери.В ДК села Вознесенка Баганского района состоялась церемония прощания с 22-летним трактористом Павлом Николаенко, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает районное издание «Степная нива». Траурный митинг состоялся в четверг, 5 октября, в Доме культуры села Вознесенка. Проводить 22-летнего бойца в последний путь пришли его родные и близкие, учителя, одноклассники и односельчане. Павел родился 22 ноября 2000 года в Багане, но в дальнейшем жил в селе Лозовское. Окончил Вознесенскую среднюю школу, затем был призван на срочную службу в армию. Вернувшись домой, устроился на работу в РЭС, а в 2022 году прошел обучение и получил права тракториста. Затем работал в акционерном обществе «Вознесенское». Он заключил контракт с Министерством обороны РФ 24 августа 2023 года, был отправлен в зону проведения спецоперации. Через месяц, 24 сентября, мама военнослужащего получила страшное известие. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи в самой горячей точке - в поселке Работино Запорожской области. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Николаенко Павел награжден орденом Мужества посмертно. Награду вручили его матери.
Уроженца Барабинска, спецназовца Евгения Глущенко похоронили на Южном кладбище 8 октября. 27-летний спецназовец погиб в результате минометного обстрела в зоне проведения СВО. Восемь суток боец боролся за жизнь, но, увы, не выжил. Его не стало 28 сентября. Евгений родился в Барабинске, после окончания школы в 2012 году поступил в Куйбышевский политехнический колледж, затем прошел срочную службу и остался служить. Сибиряк восемь лет служил в спецназе, честно и ответственно выполнял боевые задачи, был настоящим примером мужества и верности своей Родине. Оказавшись на СВО, попал под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал. Основной удар пришелся на Евгения. У бойца остался сын, жена, родители и брат.Уроженца Барабинска, спецназовца Евгения Глущенко похоронили на Южном кладбище 8 октября. 27-летний спецназовец погиб в результате минометного обстрела в зоне проведения СВО. Восемь суток боец боролся за жизнь, но, увы, не выжил. Его не стало 28 сентября. Евгений родился в Барабинске, после окончания школы в 2012 году поступил в Куйбышевский политехнический колледж, затем прошел срочную службу и остался служить. Сибиряк восемь лет служил в спецназе, честно и ответственно выполнял боевые задачи, был настоящим примером мужества и верности своей Родине. Оказавшись на СВО, попал под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал. Основной удар пришелся на Евгения. У бойца остался сын, жена, родители и брат.
В ходе спецоперации погиб 23-летний выходец из Искитима Никита Бедарев. Простились с ним 1 октбря. Об этом сообщили в местной администрации. Близкие Никиты вспоминают, что он с детства мечтал стать военным. После окончания школы №11 получил диплом юриста в Сибирском университете потребительской кооперации. Активно занимался спортом, побеждал на военно-спортивных соревнованиях. Пройдя срочную службу в армии, сибиряк подписал контракт с МО РФ. 24 августа отправился в зону СВО. Погиб Никита при исполнении военной задачи.В ходе спецоперации погиб 23-летний выходец из Искитима Никита Бедарев. Простились с ним 1 октбря. Об этом сообщили в местной администрации. Близкие Никиты вспоминают, что он с детства мечтал стать военным. После окончания школы №11 получил диплом юриста в Сибирском университете потребительской кооперации. Активно занимался спортом, побеждал на военно-спортивных соревнованиях. Пройдя срочную службу в армии, сибиряк подписал контракт с МО РФ. 24 августа отправился в зону СВО. Погиб Никита при исполнении военной задачи.
В Усть-Тарском районе 13 октября простились с 26-летним Адреем Самочерновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации. Известно, что боец родился в селе Новоговриловка, а затем переехал в Еланку, где прожил фактически всю жизнь. После окончания школы ушел в армию. По возвращении работал вахтовым методом. В зону СВО отправился в июне по контракту с ВС РФ. 9 сентября на линии соприкосновения Андрей встретил свой день рождения, а уже через месяц вражеский осколок настиг военнослужащего.В Усть-Тарском районе 13 октября простились с 26-летним Адреем Самочерновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации. Известно, что боец родился в селе Новоговриловка, а затем переехал в Еланку, где прожил фактически всю жизнь. После окончания школы ушел в армию. По возвращении работал вахтовым методом. В зону СВО отправился в июне по контракту с ВС РФ. 9 сентября на линии соприкосновения Андрей встретил свой день рождения, а уже через месяц вражеский осколок настиг военнослужащего.
Владимир Цыганчук, Купино. 2 октября в Купино простились со слесарем из Купино, погибшем на СВО. Об этом сообщили в группе администрации Купинского района «ВКонтакте». Владимир Цыганчук родился 16 августа в Купино. На родине он закончил школу и получил профессию механизатора. В течение долгих лет работал слесарем. Весной 2023 года Владимир отправился на Украину добровольцем. 20 сентября 2023 года во время боевых действий он погиб.
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