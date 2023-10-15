Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области

Posted 15 октября, 04:25
Published 15 октября, 04:25
Modified 15 октября, 04:27
Updated 15 октября, 04:27
Среди тех, с кем прощались в первой половине октября, были Павел Николаенко, 22-летний тракторист из Баганского района, посмертно награжденный Орденом Мужества, и 27-летний спецназовец Евгений Глущенко из Барабинского района, который погиб в результате минометного обстрела вместе со своей командой.
Точное число погибших в октябре неизвестно. Некоторые из тех, с кем прощались в Новосибирской области во второй месяц осени, погибли еще в сентябре и августе.
«МК в Новосибирске» собрал подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя и с которыми прощались в первой половине октября. Мы выражаем свои соболезнования родным и близким погибших.