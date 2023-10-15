Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?

По народным поверьям, есть несколько признаков, по которым можно определить, какая будет зима в Новосибирске в 2023–2024 году. Первый такой признак связан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается после 14 октября. Если в этот день не выпадает снег и листья все еще держатся на деревьях, то стоит ожидать морозов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в декабре может быть аномальное похолодание.