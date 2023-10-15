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Posted 15 октября, 04:46

Published 15 октября, 04:46

Modified 15 октября, 04:48

Updated 15 октября, 04:48

Зимой будет холодно

Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?

15 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI
Зимой будет холодно

Стал известен прогноз погоды на зиму в Новосибирске по народным приметам

В Новосибирске ожидается затяжная и холодная зима с морозами до -20 градусов, небольшим количеством снега и резким потеплением к концу февраля.

По народным поверьям, есть несколько признаков, по которым можно определить, какая будет зима в Новосибирске в 2023–2024 году. Первый такой признак связан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается после 14 октября. Если в этот день не выпадает снег и листья все еще держатся на деревьях, то стоит ожидать морозов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в декабре может быть аномальное похолодание.

Еще одну примету можно увидеть на праздник Сергия Зимнего, который отмечается 20 октября. Если в этот день выпадает много снега, то зима наступит скоро. Если же погода хорошая, то тепло продержится еще три недели.

Традиционно 1 ноября отмечают Иванов день. Если в этот день на улице мороз и снегопад, то зима будет долгой и холодной, пишет НГС. Утренние заморозки 21 ноября предупреждают о холодной зиме, а иней говорит о снегопадах.

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Однако стоит отметить, что погодные сервисы уже составили прогноз на предстоящую зиму. Так, по данным «Яндекс.Погода», в декабре ожидается до -20 градусов ночью и до -18 градусов днем. Снег будет идти всего 11 дней в месяц. В последний день года, 31 декабря, температура составит до -12 градусов.

В январе возможно похолодание до -16 градусов, а в течение месяца температура будет колебаться от –11 до -19 градусов.

А вот февраль, наоборот, ожидается теплым. Самый холодный день придется на 1 число, когда температура опустится до -17 градусов. К концу месяца можно ожидать потепление, воздух прогреется до -6 градусов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Снег#Морозы#Эмилия Губарева#Гидрометцентр#Потепление
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