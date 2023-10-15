Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?

Posted 15 октября, 04:46
Published 15 октября, 04:46
Modified 15 октября, 04:48
Updated 15 октября, 04:48
По народным поверьям, есть несколько признаков, по которым можно определить, какая будет зима в Новосибирске в 2023–2024 году. Первый такой признак связан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается после 14 октября. Если в этот день не выпадает снег и листья все еще держатся на деревьях, то стоит ожидать морозов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в декабре может быть аномальное похолодание.
Еще одну примету можно увидеть на праздник Сергия Зимнего, который отмечается 20 октября. Если в этот день выпадает много снега, то зима наступит скоро. Если же погода хорошая, то тепло продержится еще три недели.
Традиционно 1 ноября отмечают Иванов день. Если в этот день на улице мороз и снегопад, то зима будет долгой и холодной, пишет НГС. Утренние заморозки 21 ноября предупреждают о холодной зиме, а иней говорит о снегопадах.
Однако стоит отметить, что погодные сервисы уже составили прогноз на предстоящую зиму. Так, по данным «Яндекс.Погода», в декабре ожидается до -20 градусов ночью и до -18 градусов днем. Снег будет идти всего 11 дней в месяц. В последний день года, 31 декабря, температура составит до -12 градусов.
В январе возможно похолодание до -16 градусов, а в течение месяца температура будет колебаться от –11 до -19 градусов.
А вот февраль, наоборот, ожидается теплым. Самый холодный день придется на 1 число, когда температура опустится до -17 градусов. К концу месяца можно ожидать потепление, воздух прогреется до -6 градусов.