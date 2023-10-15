В Новосибирске построят четыре девятиэтажных дома у ручья Камышенка

На участке общей площадью 17 917 квадратных метров предусмотрено строительство четырех девятиэтажных домов, один из которых будет иметь подземную автостоянку. В трех из них будет размещено по 72 квартиры, а в четвертом — 74. Новые дома будут расположены вдоль улицы Родниковой.