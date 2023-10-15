В Новосибирске построят четыре девятиэтажных дома у ручья Камышенка

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Новосибирске, неподалеку от ручья Камышенка, планируется построить четыре девятиэтажных жилых дома.
Согласно информации на муниципальном портале, разрешение на строительство было выдано компании ООО «Ключевой» мэрией города 12 октября.
На участке общей площадью 17 917 квадратных метров предусмотрено строительство четырех девятиэтажных домов, один из которых будет иметь подземную автостоянку. В трех из них будет размещено по 72 квартиры, а в четвертом — 74. Новые дома будут расположены вдоль улицы Родниковой.