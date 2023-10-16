15+ идей для быстрого и вкусного ужина: подаём на стол, не теряя времени!

Жизнь в современном мире может быть полна суеты, и, к сожалению, вечером у нас часто бывает мало времени на приготовление ужина. Но не стоит волноваться! В этой статье мы представим вам более 25 идей для быстрого ужина.

Быстрые и питательные салаты Цезарь с курицей и авокадо Ингредиенты: 2 куриных грудки

1 авокадо

1 головка салата романо

¼ чашки грейпфрутового сока

2 ст. ложки майонеза

2 ст. ложки пармезана

1 ч. ложка оливкового масла

1 ч. ложка дижонской горчицы

Соль и перец по вкусу Рецепт: Смешайте майонез, грейпфрутовый сок, оливковое масло и дижонскую горчицу в миске. Обжарьте куриную грудку на гриле, нарезайте ее и авокадо. В большой миске смешайте салат романо, куриную грудку, авокадо, и соус. Подавайте, посыпанный пармезаном. Греческий салат с оливками и фетой Ингредиенты: 2 огурца

4 помидора

1 красный лук

1 чашка оливок

200 г фета сыра

¼ чашки оливкового масла

2 ст. ложки красного винного уксуса

1 ч. ложка сухого орегано

Соль и перец по вкусу Рецепт: Нарежьте огурцы, помидоры, красный лук и фета сыр. В миске смешайте оливковое масло, уксус, орегано, соль и перец. Объедините все ингредиенты в большой миске и тщательно перемешайте. Подавайте и наслаждайтесь. Тайский салат с креветками и лаймом Ингредиенты: 250 г креветок

1 морковь

1 огурец

1 красный болгарский перец

1 чашка свежей мяты

¼ чашки арахисов

2 ст. ложки рыбного соуса

2 ст. ложки сока лайма

1 ч. ложка коричневого сахара

1 ч. ложка тайской рыбной соевой пасты

1 ч. ложка кунжутного масла Рецепт: Обжарьте креветки на сковороде до готовности. Нарежьте морковь, огурец, болгарский перец, и мяту. В большой миске смешайте рыбный соус, сок лайма, сахар, тайскую рыбную соевую пасту и кунжутное масло. Объедините все ингредиенты и посыпьте арахисом. Готово к подаче! Лучшие пасты, как в Италии Спагетти с оливковым маслом и чесноком Ингредиенты: 250 г спагетти

3 ст. ложки оливкового масла

4 зубчика чеснока, нарезанных

1 ч. ложка красного перца хлопьями

Соль и перец по вкусу Рецепт: Сварите спагетти по инструкции на упаковке. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжаривайте чеснок и перец. Объедините готовые спагетти и соус, перемешайте. Подавайте, посыпанные пармезаном. Феттучини Альфредо с грибами Ингредиенты: 250 г феттучини

200 г грибов, нарезанных

2 ст. ложки масла

1 ч. ложка муки

1 чашка сливок

½ чашки пармезана

Соль и перец по вкусу Рецепт: Сварите феттучини по инструкции на упаковке. На сковороде обжаривайте грибы в масле. Добавьте муку и перемешайте. Влейте сливки и варите до загустения. Добавьте пармезан и смешайте с феттучини. Подавайте, посыпанные свежей петрушкой. Спагетти с креветками в чесночном соусе Ингредиенты: 250 г спагетти

200 г креветок, очищенных

4 зубчика чеснока, нарезанных

2 ст. ложки оливкового масла

¼ чашки белого вина (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Свежая петрушка для украшения Рецепт: Сварите спагетти по инструкции на упаковке. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте креветки и чеснок. Добавьте белое вино и варите до выпаривания. Объедините готовые спагетти и креветки, посыпьте свежей петрушкой. Лимонная лососевая лапша Ингредиенты: 250 г лапши

2 лососиных филе

Сок и цедра 1 лимона

2 ст. ложки масла

1 ч. ложка меда

2 зубчика чеснока, нарезанных

Соль и перец по вкусу Рецепт: Сварите лапшу по инструкции на упаковке. На сковороде обжаривайте лосось на масле с чесноком. Добавьте лимонный сок, цедру и мед. Объедините с лапшой и подавайте. Закуски на скорую руку Гуакамоле и сырные палочки Ингредиенты: 2 авокадо

1 луковица

2 помидора

Сок 1 лайма

Соль и перец по вкусу

Тортилья или чипсы для подачи

Сырные палочки Рецепт: Нарежьте авокадо, лук и помидоры, смешайте их в миске. Добавьте сок лайма, соль и перец. Подавайте с тортильями или чипсами и сырными палочками. Брускетта с помидорами и базиликом Ингредиенты: 4 ломтика багета

2 помидора, нарезанных

2 зубчика чеснока, разрезанных

Свежий базилик

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу Рецепт: Обжарьте ломтики багета, затрите их чесноком. Полейте оливковым маслом и посыпьте базиликом, помидорами, солью и перцем. Картофельные ломтики с соусом на основе йогурта Ингредиенты: 4 картофельных ломтика

1 чашка греческого йогурта

2 ст. ложки кетчупа

1 ч. ложка горчицы

1 ч. ложка меда

½ ч. ложки куркумы

Соль и перец по вкусу Рецепт: Обжаривайте картофельные ломтики до золотистой корки. Смешайте йогурт, кетчуп, горчицу, мед, куркум, соль и перец. Подавайте картофельные ломтики с соусом. Лучшие горячие блюда, как в ресторане Курица с томатным соусом и сыром Ингредиенты: 2 куриных грудки

1 чашка томатного соуса

½ чашки моцареллы

¼ чашки пармезана

1 ч. ложка базилика

1 ч. ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу Рецепт: Обжаривайте куриную грудку на сковороде. Влейте томатный соус, посыпьте моцареллой, пармезаном и базиликом. Запекайте в духовке до плавления сыра. Карри с креветками и кокосовым молоком Котлеты из индейки с клюквенным соусом Ингредиенты: 250 г фарша из индейки

½ чашки сухих хлебных крошек

¼ чашки молока

¼ чашки клюквенного соуса

½ чашки клюкв

1 яйцо

2 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу Рецепт: Смешайте хлебные крошки с молоком и дайте им набухнуть. В большой миске смешайте фарш, клюквенный соус, клюквы, яйцо, набухшие хлебные крошки, соль и перец. Сформируйте котлеты и обжаривайте их на оливковом масле до золотистой корки. Свиные котлеты с пюре из брокколи Ингредиенты: 250 г фарша из свинины

1 яйцо

½ чашки хлебных крошек

1 ч. ложка смеси специй (по желанию)

1 головка брокколи

¼ чашки сливок

2 ст. ложки масла

Соль и перец по вкусу Рецепт: Смешайте фарш, яйцо, хлебные крошки и специи, сформируйте котлеты и обжаривайте их. Варите брокколи до мягкости, мешайте сливки и масло, смешивайте. Подавайте котлеты с пюре. Тайский ужин из креветок Ингредиенты: 250 г креветок

1 луковица, нарезанная

2 ст. ложки карри-пасты

1 чашка кокосового молока

1 чашка горячего бульона

1 ст. ложка рыбного соуса

1 ст. ложка сахара

Соль и перец по вкусу Рецепт: Обжаривайте лук и креветки. Добавьте карри-пасту и обжаривайте. Влейте кокосовое молоко, бульон, рыбный соус и сахар. Готовьте до готовности и подавайте с рисом. Легкие десерты, как с картинки Фруктовый салат Ингредиенты: 1 яблоко

1 банан

1 апельсин

1 киви

1 чашка клубники

¼ чашки меда Рецепт: Нарежьте фрукты и смешайте их. Полейте медом и перемешайте. Готово к подаче. Шоколадный фондан Ингредиенты: 100 г черного шоколада

100 г сливочного масла

2 яйца

½ чашки сахара

2 ст. ложки муки Рецепт: Растопите шоколад и масло. Взбейте яйца с сахаром и мукой. Добавьте шоколадную смесь, разлейте в формы и выпекайте до готовности. Ягодное мороженое Ингредиенты: 1 чашка замороженных ягод

1 банан

½ чашки греческого йогурта

2 ст. ложки меда Рецепт: Смешайте все ингредиенты и блендером приготовьте мороженое. Подавайте немедленно. Теперь у вас есть более 15 идей для быстрого и вкусного ужина. Вы можете разнообразить свой стол, не теряя ценного времени. Приятного аппетита!