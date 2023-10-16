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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Подборка из быстрых рецептов для ужина

15+ идей для быстрого и вкусного ужина: подаём на стол, не теряя времени!

16 октября 2023, 11:23
Фото: vkuso.ru
Подборка из быстрых рецептов для ужина
Жизнь в современном мире может быть полна суеты, и, к сожалению, вечером у нас часто бывает мало времени на приготовление ужина. Но не стоит волноваться! В этой статье мы представим вам более 25 идей для быстрого ужина.

Быстрые и питательные салаты

Цезарь с курицей и авокадо

Ингредиенты:

  • 2 куриных грудки
  • 1 авокадо
  • 1 головка салата романо
  • ¼ чашки грейпфрутового сока
  • 2 ст. ложки майонеза
  • 2 ст. ложки пармезана
  • 1 ч. ложка оливкового масла
  • 1 ч. ложка дижонской горчицы
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Смешайте майонез, грейпфрутовый сок, оливковое масло и дижонскую горчицу в миске.
    2. Обжарьте куриную грудку на гриле, нарезайте ее и авокадо.
    3. В большой миске смешайте салат романо, куриную грудку, авокадо, и соус.
    4. Подавайте, посыпанный пармезаном.

Греческий салат с оливками и фетой

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 4 помидора
  • 1 красный лук
  • 1 чашка оливок
  • 200 г фета сыра
  • ¼ чашки оливкового масла
  • 2 ст. ложки красного винного уксуса
  • 1 ч. ложка сухого орегано
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Нарежьте огурцы, помидоры, красный лук и фета сыр.
    2. В миске смешайте оливковое масло, уксус, орегано, соль и перец.
    3. Объедините все ингредиенты в большой миске и тщательно перемешайте.
    4. Подавайте и наслаждайтесь.

Тайский салат с креветками и лаймом

Ингредиенты:

  • 250 г креветок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 чашка свежей мяты
  • ¼ чашки арахисов
  • 2 ст. ложки рыбного соуса
  • 2 ст. ложки сока лайма
  • 1 ч. ложка коричневого сахара
  • 1 ч. ложка тайской рыбной соевой пасты
  • 1 ч. ложка кунжутного масла

Рецепт:

      1. Обжарьте креветки на сковороде до готовности.
      2. Нарежьте морковь, огурец, болгарский перец, и мяту.
      3. В большой миске смешайте рыбный соус, сок лайма, сахар, тайскую рыбную соевую пасту и кунжутное масло.
      4. Объедините все ингредиенты и посыпьте арахисом.
      5. Готово к подаче!

Лучшие пасты, как в Италии

Спагетти с оливковым маслом и чесноком

Ингредиенты:

  • 250 г спагетти
  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • 4 зубчика чеснока, нарезанных
  • 1 ч. ложка красного перца хлопьями
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Сварите спагетти по инструкции на упаковке.
    2. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжаривайте чеснок и перец.
    3. Объедините готовые спагетти и соус, перемешайте.
    4. Подавайте, посыпанные пармезаном.

Феттучини Альфредо с грибами

Ингредиенты:

  • 250 г феттучини
  • 200 г грибов, нарезанных
  • 2 ст. ложки масла
  • 1 ч. ложка муки
  • 1 чашка сливок
  • ½ чашки пармезана
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Сварите феттучини по инструкции на упаковке.
    2. На сковороде обжаривайте грибы в масле.
    3. Добавьте муку и перемешайте.
    4. Влейте сливки и варите до загустения.
    5. Добавьте пармезан и смешайте с феттучини.
    6. Подавайте, посыпанные свежей петрушкой.

Спагетти с креветками в чесночном соусе

Ингредиенты:

  • 250 г спагетти
  • 200 г креветок, очищенных
  • 4 зубчика чеснока, нарезанных
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • ¼ чашки белого вина (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая петрушка для украшения

Рецепт:

  1. Сварите спагетти по инструкции на упаковке.

  2. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте креветки и чеснок.

  3. Добавьте белое вино и варите до выпаривания.

  4. Объедините готовые спагетти и креветки, посыпьте свежей петрушкой.

Лимонная лососевая лапша

Ингредиенты:

  • 250 г лапши
  • 2 лососиных филе
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 2 ст. ложки масла
  • 1 ч. ложка меда
  • 2 зубчика чеснока, нарезанных
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Сварите лапшу по инструкции на упаковке.
    2. На сковороде обжаривайте лосось на масле с чесноком.
    3. Добавьте лимонный сок, цедру и мед.
    4. Объедините с лапшой и подавайте.

Закуски на скорую руку

Гуакамоле и сырные палочки

Ингредиенты:

  • 2 авокадо
  • 1 луковица
  • 2 помидора
  • Сок 1 лайма
  • Соль и перец по вкусу
  • Тортилья или чипсы для подачи
  • Сырные палочки

Рецепт:

    1. Нарежьте авокадо, лук и помидоры, смешайте их в миске.
    2. Добавьте сок лайма, соль и перец.
    3. Подавайте с тортильями или чипсами и сырными палочками.

Брускетта с помидорами и базиликом

Ингредиенты:

  • 4 ломтика багета
  • 2 помидора, нарезанных
  • 2 зубчика чеснока, разрезанных
  • Свежий базилик
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Обжарьте ломтики багета, затрите их чесноком.
    2. Полейте оливковым маслом и посыпьте базиликом, помидорами, солью и перцем.

Картофельные ломтики с соусом на основе йогурта

Ингредиенты:

  • 4 картофельных ломтика
  • 1 чашка греческого йогурта
  • 2 ст. ложки кетчупа
  • 1 ч. ложка горчицы
  • 1 ч. ложка меда
  • ½ ч. ложки куркумы
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

    1. Обжаривайте картофельные ломтики до золотистой корки.
    2. Смешайте йогурт, кетчуп, горчицу, мед, куркум, соль и перец.
    3. Подавайте картофельные ломтики с соусом.

Лучшие горячие блюда, как в ресторане

Курица с томатным соусом и сыром

Ингредиенты:

  • 2 куриных грудки
  • 1 чашка томатного соуса
  • ½ чашки моцареллы
  • ¼ чашки пармезана
  • 1 ч. ложка базилика
  • 1 ч. ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

  1. Обжаривайте куриную грудку на сковороде.

  2. Влейте томатный соус, посыпьте моцареллой, пармезаном и базиликом.

  3. Запекайте в духовке до плавления сыра.

  4. Карри с креветками и кокосовым молоком

Котлеты из индейки с клюквенным соусом

Ингредиенты:

  • 250 г фарша из индейки
  • ½ чашки сухих хлебных крошек
  • ¼ чашки молока
  • ¼ чашки клюквенного соуса
  • ½ чашки клюкв
  • 1 яйцо
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

  1. Смешайте хлебные крошки с молоком и дайте им набухнуть.
  2. В большой миске смешайте фарш, клюквенный соус, клюквы, яйцо, набухшие хлебные крошки, соль и перец.
  3. Сформируйте котлеты и обжаривайте их на оливковом масле до золотистой корки.

Свиные котлеты с пюре из брокколи

Ингредиенты:

  • 250 г фарша из свинины
  • 1 яйцо
  • ½ чашки хлебных крошек
  • 1 ч. ложка смеси специй (по желанию)
  • 1 головка брокколи
  • ¼ чашки сливок
  • 2 ст. ложки масла
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

  1. Смешайте фарш, яйцо, хлебные крошки и специи, сформируйте котлеты и обжаривайте их.
  2. Варите брокколи до мягкости, мешайте сливки и масло, смешивайте.
  3. Подавайте котлеты с пюре.

Тайский ужин из креветок

Ингредиенты:

  • 250 г креветок
  • 1 луковица, нарезанная
  • 2 ст. ложки карри-пасты
  • 1 чашка кокосового молока
  • 1 чашка горячего бульона
  • 1 ст. ложка рыбного соуса
  • 1 ст. ложка сахара
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

  1. Обжаривайте лук и креветки.

  2. Добавьте карри-пасту и обжаривайте.

  3. Влейте кокосовое молоко, бульон, рыбный соус и сахар.

  4. Готовьте до готовности и подавайте с рисом.

Легкие десерты, как с картинки

Фруктовый салат

Ингредиенты:

  • 1 яблоко
  • 1 банан
  • 1 апельсин
  • 1 киви
  • 1 чашка клубники
  • ¼ чашки меда

Рецепт:

  1. Нарежьте фрукты и смешайте их.

  2. Полейте медом и перемешайте.

  3. Готово к подаче.

Шоколадный фондан

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • ½ чашки сахара
  • 2 ст. ложки муки

Рецепт:

  1. Растопите шоколад и масло.

  2. Взбейте яйца с сахаром и мукой.

  3. Добавьте шоколадную смесь, разлейте в формы и выпекайте до готовности.

Ягодное мороженое

Ингредиенты:

  • 1 чашка замороженных ягод
  • 1 банан
  • ½ чашки греческого йогурта
  • 2 ст. ложки меда

Рецепт:

  1. Смешайте все ингредиенты и блендером приготовьте мороженое.
  2. Подавайте немедленно.

Теперь у вас есть более 15 идей для быстрого и вкусного ужина. Вы можете разнообразить свой стол, не теряя ценного времени. Приятного аппетита!

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