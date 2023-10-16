15+ идей для быстрого и вкусного ужина: подаём на стол, не теряя времени!

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Сварите спагетти по инструкции на упаковке.
На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте креветки и чеснок.
Добавьте белое вино и варите до выпаривания.
Объедините готовые спагетти и креветки, посыпьте свежей петрушкой.
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Обжаривайте куриную грудку на сковороде.
Влейте томатный соус, посыпьте моцареллой, пармезаном и базиликом.
Запекайте в духовке до плавления сыра.
Карри с креветками и кокосовым молоком
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Ингредиенты:
Рецепт:
Обжаривайте лук и креветки.
Добавьте карри-пасту и обжаривайте.
Влейте кокосовое молоко, бульон, рыбный соус и сахар.
Готовьте до готовности и подавайте с рисом.
Ингредиенты:
Рецепт:
Нарежьте фрукты и смешайте их.
Полейте медом и перемешайте.
Готово к подаче.
Ингредиенты:
Рецепт:
Растопите шоколад и масло.
Взбейте яйца с сахаром и мукой.
Добавьте шоколадную смесь, разлейте в формы и выпекайте до готовности.
Ингредиенты:
Рецепт:
Теперь у вас есть более 15 идей для быстрого и вкусного ужина. Вы можете разнообразить свой стол, не теряя ценного времени. Приятного аппетита!