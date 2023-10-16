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Котенок Баюн мог заразиться чумой кошек на новом месте

Грозит ли карантин Новосибирскому зоопарку после гибели манула Баюна?

16 октября 2023, 10:00
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Котенок Баюн мог заразиться чумой кошек на новом месте
В начале октября стало известно о гибели котенка манула по кличке Баюн. Животное было перевезено из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область весной, но не прожило на новом и месте и полгода. Причиной смерти Баюна, наступившей 30 августа, стала панлейкопения кошек.

Данное инфекционное заболевание (также известное как тиф или чума кошек) является очень заразным, но при этом инкубационный период длится до четырнадцати дней. Если кошка не погибла в течение четырех дней после инфицирования и симптомы не проявляются явно, то она становится вирусоносителем и способна заразить других животных. При этом смертность среди котят составляет до 90%

В управлении ветеринарии Новосибирской области заявили, что котенок манула Баюн был отправлен в частный зоопарк «На Лампушке» под Санкт-Петербургом с полным перечнем ветеринарной документации. Согласно документам, молодой манул был полностью привит, прошел соответствующий карантин и не страдал никакими заболеваниями. Соответственно, сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило не имеют никакого отношения к возможному заражению животного панлейкопенией.

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«В связи с тем, что манул по кличке Баюн был вывезен из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило в конце мая 2023 года клинически здоровым и его заражение вирусным заболеванием произошло на территории частного зоопарка „На Лампушке“, рассмотрение вопроса усиления ветеринарного контроля находится в компетенции Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», — сообщается в ответе на запрос, направленный корреспондентом Atas.info.

Также в ведомстве намекнули, что Баюн мог скончаться по причине существенного снижения иммунитета. На новом месте котенку могли создать ненадлежащие условия и не уберегли от общения с зараженными кошками.

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Новость об исчезновении Баюна из зоопарка в Ленинградской области в начале октября всполошила новосибирских активистов. Ходили слухи о продаже котенка в частные руки, а таинственным случаем пропажи пообещал заняться даже мэр Анатолий Локоть. Однако вскоре стало известно о гибели животного.

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