Грозит ли карантин Новосибирскому зоопарку после гибели манула Баюна?

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Данное инфекционное заболевание (также известное как тиф или чума кошек) является очень заразным, но при этом инкубационный период длится до четырнадцати дней. Если кошка не погибла в течение четырех дней после инфицирования и симптомы не проявляются явно, то она становится вирусоносителем и способна заразить других животных. При этом смертность среди котят составляет до 90%
В управлении ветеринарии Новосибирской области заявили, что котенок манула Баюн был отправлен в частный зоопарк «На Лампушке» под Санкт-Петербургом с полным перечнем ветеринарной документации. Согласно документам, молодой манул был полностью привит, прошел соответствующий карантин и не страдал никакими заболеваниями. Соответственно, сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило не имеют никакого отношения к возможному заражению животного панлейкопенией.
«В связи с тем, что манул по кличке Баюн был вывезен из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило в конце мая 2023 года клинически здоровым и его заражение вирусным заболеванием произошло на территории частного зоопарка „На Лампушке“, рассмотрение вопроса усиления ветеринарного контроля находится в компетенции Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», — сообщается в ответе на запрос, направленный корреспондентом Atas.info.
Также в ведомстве намекнули, что Баюн мог скончаться по причине существенного снижения иммунитета. На новом месте котенку могли создать ненадлежащие условия и не уберегли от общения с зараженными кошками.
Новость об исчезновении Баюна из зоопарка в Ленинградской области в начале октября всполошила новосибирских активистов. Ходили слухи о продаже котенка в частные руки, а таинственным случаем пропажи пообещал заняться даже мэр Анатолий Локоть. Однако вскоре стало известно о гибели животного.