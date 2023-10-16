Грозит ли карантин Новосибирскому зоопарку после гибели манула Баюна?

Данное инфекционное заболевание (также известное как тиф или чума кошек) является очень заразным, но при этом инкубационный период длится до четырнадцати дней. Если кошка не погибла в течение четырех дней после инфицирования и симптомы не проявляются явно, то она становится вирусоносителем и способна заразить других животных. При этом смертность среди котят составляет до 90%