Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
В спортивном комплексе «Локомотив-Арена» в Новосибирске 22 октября состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Билеты стоят от 4 300 рублей до 5 200 рублей. Группе исполняется 30 лет.
Некоторые новосибирцы не приветствуют этот концерт. Один из жителей города обратился в редакцию Сибкрай ru с возмущением: «странно, что артисты, которые поддерживают Украину, спокойно дают концерты в России. Может быть, они помогают украинским ВСУ на вырученные деньги?», — отметил он. — Это как плевок нашим солдатам. Они погибают, а здесь оппозиционеры зарабатывают деньги».
Стоит отметить, что Диана Арбенина известна своими политическими высказываниями. Она не поддерживает военную операцию и критикует российские власти. В 2014 году она выступила в Киеве и просила прощения у украинцев за своих российских коллег, которые не поддержали их. Недавно она написала песню в поддержку Израиля.
Концерты «Ночных снайперов» были отменены в разных городах России. Однако Арбенина продолжает гастролировать и скоро посетит Новосибирск. Жители Пензенской области также обратились к властям с требованием отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В интернете даже запущена соответствующая петиция, которую подписали уже 183 человек.