Концерт Дианы Арбениной требуют отменить в Новосибирске

Стоит отметить, что Диана Арбенина известна своими политическими высказываниями. Она не поддерживает военную операцию и критикует российские власти. В 2014 году она выступила в Киеве и просила прощения у украинцев за своих российских коллег, которые не поддержали их. Недавно она написала песню в поддержку Израиля.