Крупный торговый центр продают в Новосибирске за 205 млн рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Новосибирске предлагают приобрести торговый центр на улице Выборная, 122/3. Его площадь составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Владелец решил продать его за сумму в 205 млн рублей, хотя причины такого решения неизвестны.
Этот одноэтажный комплекс, построенный в 2010 году, включает несколько магазинов, KFC-ресторан быстрого питания, доставку суши, аптеку и ломбард. По соседству с торговым центром расположена парковка, что может быть удобным для посетителей.
Сначала ООО «Компания Холидей» владело этим комплексом в течение девяти лет. В настоящий момент собственниками являются несколько физических лиц и ООО «Вертикаль».