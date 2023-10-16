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За центр просят две сотни миллионов рублей

Крупный торговый центр продают в Новосибирске за 205 млн рублей

16 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
За центр просят две сотни миллионов рублей
В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр за 205 млн рублей, площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, в котором находятся магазины, ресторан быстрого питания, аптека и ломбард.

В Новосибирске предлагают приобрести торговый центр на улице Выборная, 122/3. Его площадь составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Владелец решил продать его за сумму в 205 млн рублей, хотя причины такого решения неизвестны.

Этот одноэтажный комплекс, построенный в 2010 году, включает несколько магазинов, KFC-ресторан быстрого питания, доставку суши, аптеку и ломбард. По соседству с торговым центром расположена парковка, что может быть удобным для посетителей.

Сначала ООО «Компания Холидей» владело этим комплексом в течение девяти лет. В настоящий момент собственниками являются несколько физических лиц и ООО «Вертикаль».

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#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева#Торговый центр
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