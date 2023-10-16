Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023

Все, что не сделано и не закончено в сквере перечислять слишком долго. Проще сказать, что сделано, или, что заметно невооруженным глазом не специалисту. Часть дорожек выложена красивой плиткой. В основном это дорожки ближе к гостинице «Центральная». Они открыты для прохода. В том числе аллея от входа с ул. Советской в сторону главного фонтана. Только к самому фонтану лучше пока не подходить.