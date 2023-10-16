atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Вид на мэрию Новосибирска из Первомайского сквера 16 октября 2023

Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023

16 октября 2023, 04:03
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вид на мэрию Новосибирска из Первомайского сквера 16 октября 2023

В Новосибирске снова перенесли срок окончания работ в Первомайском сквере

16 октября значительная часть Первомайского сквера в Новосибирска по-прежнему в «разобранном» состоянии. Мэр Анатолий Локоть вынужден назвать уже третий срок окончания главных работ по реконструкции сквера в центре города. Дату 15 октября снова сорвали, теперь речь о конце октября.

Огромная яма вместо симпатичного фонтана «Мишка», отгороженная решетчатым забором, грунт в котором вязнут ноги после дождя, кучи щебня и поддоны плитки на площадке вокруг главного фонтана, валяющийся арт-объект, на котором влюбленные новосибирцы привыкли оставлять трогательные надписи.

Такая картина предстала перед корреспондентом Атас.инфо в Первомайском сквере утром понедельника 16 октября. Взгляните на фото…

Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске 16 октября 2023Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске 16 октября 2023
Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске 16 октября 2023Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске 16 октября 2023
Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске 16 октября 2023
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

При этом, 15 октября было продленным сроком окончания основных работ по его масштабной реконструкции. Ради которой любимый сквер новосибирцев в самом центре города стоял закрытый все лето с конца мая. И этот срок не выдержали.

История со сроками окончания уже выходит за рамки приличий. Например, 8 сентября на выездном совещании, мэр Анатолий Локоть обозначил подрядчикам срок окончания 30 сентября.

Но 30 сентября с открытием сквера после реконструкции вышел вообще анекдот. Сквер открыли для прохода на один день и сразу закрыли. А мэр обозначил новый, продленный срок окончания — 15 октября. Такой маневр позволил СМИ сравнивать историю реконструкции Первомайского сквера с печально известной историей станции метро «Золотая нива», открытой перед выборами 2011 года и сразу же надолго закрытой. А эксперты ЦДЖ указывают и на историю с неисполнением в этом году задач по строительству разрекламированного затапливаемого парка в пойме реки Каменка. Там не освоено 134 млн. рублей.

В Новосибирске назван срок завершения реконструкции Первомайского сквера
Узнать подробнее

Лучше один раз увидеть. И то, как выглядит мэрия Новосибирска 16 октября из Первомайского сквера вряд ли это состояние называется «завершением основных работ». Однако, мэр Анатолий Локоть успел 13 октября обозначить новый, уже третий срок окончания работ — теперь уже конец октября.

Все, что не сделано и не закончено в сквере перечислять слишком долго. Проще сказать, что сделано, или, что заметно невооруженным глазом не специалисту. Часть дорожек выложена красивой плиткой. В основном это дорожки ближе к гостинице «Центральная». Они открыты для прохода. В том числе аллея от входа с ул. Советской в сторону главного фонтана. Только к самому фонтану лучше пока не подходить.

Вместо асфальта теперь на аллеях красивая плиткаВместо асфальта теперь на аллеях красивая плитка
Вместо асфальта теперь на аллеях красивая плитка
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Увы, не за горами снег и морозы.А пока горожанам остается дожидаться — что же теперь скажет мэр в конце октября? Как бы перенос сроков окончания основных работ реконструкции Первомайского сквера не вошел бы у градоначальника в привычку, и не стал бы одной из городских легенд, на которые так щедр Новосибирск.

12 фото состояния Первомайского сквера — реконструкцию обещают закончить в сентябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Ямы и голые провода: как выглядит незавершённый, но открытый Первомайский скверВ Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка
#Общество#Город#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Ремонт#Парк#Мэр#Благоустройство#Реконструкция#Первомайский сквер#Анатолий Локоть
Подпишитесь
Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
13 октября, 03:01
Расточка, Снегири и Карьер Мочище — почему районы Новосибирска так называются?
13 октября, 00:23
Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске
13 октября, 01:20
О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач
12 октября, 07:31
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
12 октября, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
12 октября, 02:52