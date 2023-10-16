Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Огромная яма вместо симпатичного фонтана «Мишка», отгороженная решетчатым забором, грунт в котором вязнут ноги после дождя, кучи щебня и поддоны плитки на площадке вокруг главного фонтана, валяющийся арт-объект, на котором влюбленные новосибирцы привыкли оставлять трогательные надписи.
Такая картина предстала перед корреспондентом Атас.инфо в Первомайском сквере утром понедельника 16 октября. Взгляните на фото…
При этом, 15 октября было продленным сроком окончания основных работ по его масштабной реконструкции. Ради которой любимый сквер новосибирцев в самом центре города стоял закрытый все лето с конца мая. И этот срок не выдержали.
История со сроками окончания уже выходит за рамки приличий. Например, 8 сентября на выездном совещании, мэр Анатолий Локоть обозначил подрядчикам срок окончания 30 сентября.
Но 30 сентября с открытием сквера после реконструкции вышел вообще анекдот. Сквер открыли для прохода на один день и сразу закрыли. А мэр обозначил новый, продленный срок окончания — 15 октября. Такой маневр позволил СМИ сравнивать историю реконструкции Первомайского сквера с печально известной историей станции метро «Золотая нива», открытой перед выборами 2011 года и сразу же надолго закрытой. А эксперты ЦДЖ указывают и на историю с неисполнением в этом году задач по строительству разрекламированного затапливаемого парка в пойме реки Каменка. Там не освоено 134 млн. рублей.
Лучше один раз увидеть. И то, как выглядит мэрия Новосибирска 16 октября из Первомайского сквера вряд ли это состояние называется «завершением основных работ». Однако, мэр Анатолий Локоть успел 13 октября обозначить новый, уже третий срок окончания работ — теперь уже конец октября.
Все, что не сделано и не закончено в сквере перечислять слишком долго. Проще сказать, что сделано, или, что заметно невооруженным глазом не специалисту. Часть дорожек выложена красивой плиткой. В основном это дорожки ближе к гостинице «Центральная». Они открыты для прохода. В том числе аллея от входа с ул. Советской в сторону главного фонтана. Только к самому фонтану лучше пока не подходить.
Увы, не за горами снег и морозы.А пока горожанам остается дожидаться — что же теперь скажет мэр в конце октября? Как бы перенос сроков окончания основных работ реконструкции Первомайского сквера не вошел бы у градоначальника в привычку, и не стал бы одной из городских легенд, на которые так щедр Новосибирск.