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В центре Первомайского сквера Новосибирска больше нет фонтана "Мишка"

«Мишка» — все: яма вместо фонтана осталась в Первомайском сквере Новосибирска

16 октября 2023, 04:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В центре Первомайского сквера Новосибирска больше нет фонтана "Мишка"

Яма вместо фонтана «Мишка» осталась в Первомайском сквере Новосибирска

В ходе реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске полностью демонтирован фонтан «Мишка» — достопримечательность, любимая горожанами. 16 октября на месте фонтана — большая яма, огороженная забором. Срок окончания основных работ по реконструкции сквера в Новосибирске 15 октября снова перенесен.

Любимый горожанами фонтан «Мишка» исчез из сквера. На его месте зияет прямоугольная яма, окруженная сетчатым забором. Еще недавно, в сентябре фонтан был на месте, хотя и в довольно плачевном состоянии.

Фонтан "Мишка" в Первомайском сквере Новосибирска 8 сентября 2023Фонтан "Мишка" в Первомайском сквере Новосибирска 8 сентября 2023
Фонтан "Мишка" в Первомайском сквере Новосибирска 8 сентября 2023
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Дорогостоящая реконструкция фонтана запланирована на 2024 год. Арт-объект ждут серьезные изменения: замена чаши и системы водоснабжения. Фонтан получит скрытую подсветку и рельефное дно, имитирующее песок. Дизайн-проект размещен на сайте «Зеленый Новосибирск».

Срок завершения основных работ по реконструкции Первомайского сквера в 2023 году уже несколько раз перенесен. Мэр Анатолий Локоть теперь называет дату — конец октября. Сегодня, 16 октября часть сквера остается в «разобранном» состоянии.

О своих травмах в фонтане "Мишка" рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
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