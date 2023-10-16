«Мишка» — все: яма вместо фонтана осталась в Первомайском сквере Новосибирска

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Любимый горожанами фонтан «Мишка» исчез из сквера. На его месте зияет прямоугольная яма, окруженная сетчатым забором. Еще недавно, в сентябре фонтан был на месте, хотя и в довольно плачевном состоянии.
Дорогостоящая реконструкция фонтана запланирована на 2024 год. Арт-объект ждут серьезные изменения: замена чаши и системы водоснабжения. Фонтан получит скрытую подсветку и рельефное дно, имитирующее песок. Дизайн-проект размещен на сайте «Зеленый Новосибирск».
Срок завершения основных работ по реконструкции Первомайского сквера в 2023 году уже несколько раз перенесен. Мэр Анатолий Локоть теперь называет дату — конец октября. Сегодня, 16 октября часть сквера остается в «разобранном» состоянии.