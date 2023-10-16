На нижегородском форуме презентовали проект развития электромобильной сети в регионе

Как сообщает newsnn.ru, сейчас на территории региона уже действует порядка 80 быстрых зарядных станций. В этом году региональную сеть планируют расширить еще на 38 ЭЗС. В других субъектах РФ в текущем году федеральную сеть Hyper предполагают расширить до 140 станций. Для реализации проектов компания смогла привлечь 350 млн рублей средств частных инвесторов, 127 млн из которых поступили от более чем 800 физлиц.