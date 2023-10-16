На нижегородском форуме презентовали проект развития электромобильной сети в регионе

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Проект, в соответствии с которым в регионе планируют произвести комплексную модернизацию отрасли электродвижения, представили на площади Нижегородской ярмарки. В ходе презентации были продемонстрированы процессы, которые происходят в разветвленной сети зарядных станций, обслуживающих свыше 200 электрокаров региональных автомобильных парков такси, а также работа IT-платформы управления уровнем заряда. Кроме того, на форуме представили прототип зарядной станции мощностью 150 кВт. Станция, создателями которой стали нижегородские производители, способна осуществлять одновременную зарядку двух электромобилей в быстром режиме.
Как сообщает newsnn.ru, сейчас на территории региона уже действует порядка 80 быстрых зарядных станций. В этом году региональную сеть планируют расширить еще на 38 ЭЗС. В других субъектах РФ в текущем году федеральную сеть Hyper предполагают расширить до 140 станций. Для реализации проектов компания смогла привлечь 350 млн рублей средств частных инвесторов, 127 млн из которых поступили от более чем 800 физлиц.
Согласно заявлению Алексея Тихонова, в течение этого года зарядная сеть удвоится — в Нижегородской области и на главных трассах установят еще 58 станций. Ожидается и увеличение вдвое транспортного потока такси. Проект постепенно распространяется и на другие регионы страны. Успешный опыт Нижегородской области стал подтверждением того, что массовое возведение быстрых ЭЗС является привлекательным инвестиционным продуктом для частных инвесторов.