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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Нельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачков

Нельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачков

16 октября 2023, 11:38
Фото: pixabay.com
Один из самых популярных овощей, который дачники часто раздают своим знакомым — это кабачок. Однако многие боятся, что их соседи и близкие откажутся взять этот овощ из-за его обилия на прилавках осенью. Но стоит ли вообще делиться им? Давайте рассмотрим несколько причин, почему нельзя это делать.

Кабачки можно использовать для приготовления различных блюд, таких как кабачковая икра, лечо с кабачками, маринованные кабачки и даже варенье из кабачков. Если у вас есть переросшие кабачки, вы можете использовать их для фаршировки. Эти гиганты идеально подходят для этой цели. Просто вырежьте мякоть большими ложками, наполните ее начинкой и запекайте. Фаршированные кабачки — отличная идея для утилизации урожая.

Для фарширования лучше всего подходят кабачки весом от 1,2 до 2 килограммов. Разрежьте их вдоль, выньте мякоть специальной ложкой и выровняйте края. Затем можно добавить в начинку яйца и сыр, чтобы придать ей вкус. Если начинка слишком влажная, можно использовать панировочные сухари. Запекайте кабачки до готовности и подавайте горячими или комнатной температуры.

Кабачки также можно заморозить для будущего использования. При этом важно решить, как вы будете их использовать. Если вы хотите приготовить супы, запеканки, жареные блюда или смузи, нарежьте их кружками. Если вы планируете готовить выпечку или оладьи, просто натрите кабачки на терке. Учтите, что кабачки содержат много воды, поэтому после размораживания они могут стать мягкими. Используйте образовавшуюся жидкость для супов или соусов.

Из кабачков можно приготовить даже икру. Ее можно употреблять сразу после приготовления, консервировать или замораживать. Кабачковая икра отлично сочетается с грибами, морковью или томатной пастой. Также кабачки можно использовать для приготовления лечо или маринования. И даже варенье из кабачков — необычный, но вкусный продукт.

Варенье из кабачков можно приготовить с добавлением изюма или грецких орехов. Используйте апельсин вместо лимона. Для приготовления вам понадобятся кабачки, сахар, цедра и сок лимона, а также лимонная кислота. Нарежьте кабачки и оставьте их со сахаром на час. Затем добавьте лимонный сок, лимонную кислоту и кружки лимона. Прокипятите смесь, дайте остыть и повторите эту операцию еще раз. Разлейте варенье по банкам и закройте их крышками.

Так что перед тем, как делиться лишними кабачками со своими родственниками, подумайте, какие варианты использования овоща вы можете попробовать.

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