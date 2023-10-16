Новосибирские археологи открыли виртуальный тур в пещеру Окладникова

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН опубликовали виртуальный тур «Тропой тысячелетий: виртуальные путешествия на памятники каменного века Центральной и Северной Азии». Благодаря нему возможно посетить пещеру Окладникова в Алтайском крае — самый восточный из всех известных памятников неандертальской культуры.
«Это — уникальный объект, который позволяет реконструировать культуру древнего подвида людей», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Института.
Пещера Окладникова (как и Чатырская пещера) была открыта в 1980-х годах. Благодаря найденным артефактам ученые выяснили, что неандертальцы могли прибыть в Алтайский край с территории нынешнего Кавказа и Крыма. Древние люди смогли найти в Сибири все необходимые условия для жизни — в частности, источники сырья для производства каменных орудий.
Виртуальное путешествие в пещеру Окладникова подготовлено командой ИАЭТ СО РАН при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».