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Пещера Окладникова содержит множество древних артефактов

Новосибирские археологи открыли виртуальный тур в пещеру Окладникова

16 октября 2023, 09:05
Фото: wikipedia.org
Пещера Окладникова содержит множество древних артефактов
Любители истории смогут посетить в виртуальном режиме пещеру Окладникова. Археологический памятник содержит множество артефактов неандертальской культуры. Прикоснуться к древним тайнам палеолита станет возможным благодаря новосибирским археологам.

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН опубликовали виртуальный тур «Тропой тысячелетий: виртуальные путешествия на памятники каменного века Центральной и Северной Азии». Благодаря нему возможно посетить пещеру Окладникова в Алтайском крае — самый восточный из всех известных памятников неандертальской культуры.

«Это — уникальный объект, который позволяет реконструировать культуру древнего подвида людей», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Института.
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Пещера Окладникова (как и Чатырская пещера) была открыта в 1980-х годах. Благодаря найденным артефактам ученые выяснили, что неандертальцы могли прибыть в Алтайский край с территории нынешнего Кавказа и Крыма. Древние люди смогли найти в Сибири все необходимые условия для жизни — в частности, источники сырья для производства каменных орудий.

Виртуальное путешествие в пещеру Окладникова подготовлено командой ИАЭТ СО РАН при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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#Новосибирск#Археология#История#Алтай#Туризм#Александр Ляхов#Памятник культуры
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