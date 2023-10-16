Новосибирские археологи открыли виртуальный тур в пещеру Окладникова

Пещера Окладникова (как и Чатырская пещера) была открыта в 1980-х годах. Благодаря найденным артефактам ученые выяснили, что неандертальцы могли прибыть в Алтайский край с территории нынешнего Кавказа и Крыма. Древние люди смогли найти в Сибири все необходимые условия для жизни — в частности, источники сырья для производства каменных орудий.