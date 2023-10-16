Новосибирцы по Карте жителя смогут получить кешбэк, посещая спортивные мероприятия

Ещё одна тенденция в развитии цифровых сервисов — интеграция сервисов электронного правительства в соцсети. Мини-приложение «Госуслуги» — это новый канал получения услуг для всех пользователей госуслуг. Сейчас в мини-приложении доступны услуги: запись к врачу себя и других; предъявление водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств; разрешение управлять автомобилем другому пользователю; получение выписки из реестра транспортных средств; запись ребёнка в кружки и секции. Расширен перечень электронных медицинских документов, доступных для граждан на портале госуслуг.