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Автобус редко ездит

Новосибирцы тратят по 1,5 часа на дорогу в большой микрорайон

16 октября 2023, 02:37
Фото: 1MI
Автобус редко ездит
Жители Балластного карьера в Новосибирске тратят по 1,5 часа на дорогу из-за отмены автобусного маршрута № 4 и сложности с доступом к троллейбусной остановке.

Жители Балластного карьера в Новосибирске несчастны из-за отмены автобуса № 4, так как это создает проблемы с общественным транспортом для их домашних поездок.

Изменения в маршрутах автобусов и троллейбусов в микрорайонах «Просторный», «Новомарусино» и Балластный карьер произошли с целью оптимизации сети и развития троллейбусных линий на левом берегу, пишет НГС.

Новосибирцы жалуются, что после отмены автобусного маршрута, жители карьера без собственных авто проводят на остановке от 40 минут до 1,5 часов ожидая автобус № 4, а по выходным ситуация становится еще хуже. Кроме того, чтобы добраться до троллейбусной остановки в «Новомарусино», людям приходится проходить через грунтовые дороги и это занимает много времени.

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#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Общественный транспорт#Эмилия Губарева
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