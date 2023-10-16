Новосибирцы тратят по 1,5 часа на дорогу в большой микрорайон

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Жители Балластного карьера в Новосибирске несчастны из-за отмены автобуса № 4, так как это создает проблемы с общественным транспортом для их домашних поездок.
Изменения в маршрутах автобусов и троллейбусов в микрорайонах «Просторный», «Новомарусино» и Балластный карьер произошли с целью оптимизации сети и развития троллейбусных линий на левом берегу, пишет НГС.
Новосибирцы жалуются, что после отмены автобусного маршрута, жители карьера без собственных авто проводят на остановке от 40 минут до 1,5 часов ожидая автобус № 4, а по выходным ситуация становится еще хуже. Кроме того, чтобы добраться до троллейбусной остановки в «Новомарусино», людям приходится проходить через грунтовые дороги и это занимает много времени.