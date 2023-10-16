Новосибирцы тратят по 1,5 часа на дорогу в большой микрорайон

Новосибирцы жалуются, что после отмены автобусного маршрута, жители карьера без собственных авто проводят на остановке от 40 минут до 1,5 часов ожидая автобус № 4, а по выходным ситуация становится еще хуже. Кроме того, чтобы добраться до троллейбусной остановки в «Новомарусино», людям приходится проходить через грунтовые дороги и это занимает много времени.