Объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» увеличен до 1,19 трлн рублей

Posted 16 октября, 09:07
Published 16 октября, 09:07
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На заседании были рассмотрены результаты реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за 9 месяцев 2023 года. Кроме того, была утверждена корректировка финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2023 год. Вместе с тем был обсужден ход работ по улучшению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД», а также была утверждена актуализированная Сводная программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на период с 2019 по 2025 годы.
Кроме этого, Совет директоров одобрил дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД» и принял решения о передаче нескольких непрофильных активов публично-правовым образованиям.
Исходя из решения Совета директоров, объем инвестиционной программы на 2023 год был увеличен с 1,1 до 1,19 трлн рублей.