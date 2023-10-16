Под Новосибирском за 115 млн продается элитный коттедж в хвойном лесу у озера

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:48
Площадь участка составляет пятьдесят соток. Коттедж построен четыре года назад и находится в охраняемом элитном поселке. Доступ посторонних лиц к благам цивилизации ограничен.
«Состояние дома идеальное. Из холлов дома есть выходы на террасы с видом на озеро и хвойный лес и задний двор дома (вид на хвойный лес). Есть абсолютно все. В числе прочего: видеонаблюдение по всему периметру дома, круглосуточная охрана. Двор имеет два въезда, парковка открытая на пять машин, гараж на два автомобиля», — сообщается в объявлении на региональной ветке сайта недвижимости «Циан».
В трехэтажном особняке имеется все необходимое для комфортабельной жизни сибарита. На отдельном этаже располагаются бассейн с баней и комнатой отдыха. Первый этаж занимают холл, гостиная, кухня, столовая и помещения для бильярда. Для гостей имеются несколько специальных спален. Третий этаж можно оборудовать под кинотеатр с отдельным баром и лаунж-зоной.
Особняк построен по высшему классу. Кабинет выполнен из натурального ясеня, кухня отделана мрамором. Также дизайнеры оборудовали коттедж французской штукатуркой. Внутри установлена японская система климат-контроля.