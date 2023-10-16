Под Новосибирском за 115 млн продается элитный коттедж в хвойном лесу у озера

В трехэтажном особняке имеется все необходимое для комфортабельной жизни сибарита. На отдельном этаже располагаются бассейн с баней и комнатой отдыха. Первый этаж занимают холл, гостиная, кухня, столовая и помещения для бильярда. Для гостей имеются несколько специальных спален. Третий этаж можно оборудовать под кинотеатр с отдельным баром и лаунж-зоной.