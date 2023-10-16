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Дамба Шагжиев из Новосибирска на кулинарном шоу на телеканале "Пятница!"

Повар из Новосибирска принес равиоли на кулинарное шоу Ивлева и Агзамова

16 октября 2023, 04:39
Фото: Бартенева Мария
Дамба Шагжиев из Новосибирска на кулинарном шоу на телеканале "Пятница!"
В числе участников кастинга кулинарного шоу Ивлева и Агзамова на телеканале «Пятница!» оказался 31-летний Дамба Шагжиев из Новосибирска. На кастинг он принес равиоли с лососем и соусом Бер блан.

Если Дамбе Шагжиеву удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на сайте «Битва шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы.

Результаты кастинга будут известны сегодня после передачи, которая пройдет в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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