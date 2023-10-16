Повар из Новосибирска принес равиоли на кулинарное шоу Ивлева и Агзамова

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Если Дамбе Шагжиеву удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на сайте «Битва шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы.
Результаты кастинга будут известны сегодня после передачи, которая пройдет в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».
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