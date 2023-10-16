Птички и комарик: в Новосибирске разместили необычную мозаику

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как сообщают «Новосибирские новости», все фигурки сделаны руками участников специальных мастер-классов. На стене кинотеатра «Победа» появилось 299 прекрасных птичек и один скромный комар. При этом каждая фигурка выполнена конкретным автором и имеет копирайт.
При этом подобная композиция из мозаики далеко не единичная. До этого на стене все желающие сибиряки могли любоваться черепашками с сердечком. Уличные художники явно испытывают страсть к фауне.
Чтобы новосибирцы могли видеть птичек и комарика даже ночью, фигуркам организуют подсветку. Новые мастер-классы по изготовлению птиц стартуют уже весной.