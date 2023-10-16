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Уличные художники порадовали новосибирцев необычной композицией

Птички и комарик: в Новосибирске разместили необычную мозаику

16 октября 2023, 11:56
Фото: nsknews.info
Уличные художники порадовали новосибирцев необычной композицией
Новосибирские художники создали необычную композицию в жанре стрит-арта. В рамках проекта «Птицы тоже люди на стене кинотеатра „Победа“ разместили 300 фигурок из мозаики.

Как сообщают «Новосибирские новости», все фигурки сделаны руками участников специальных мастер-классов. На стене кинотеатра «Победа» появилось 299 прекрасных птичек и один скромный комар. При этом каждая фигурка выполнена конкретным автором и имеет копирайт.

При этом подобная композиция из мозаики далеко не единичная. До этого на стене все желающие сибиряки могли любоваться черепашками с сердечком. Уличные художники явно испытывают страсть к фауне.

Чтобы новосибирцы могли видеть птичек и комарика даже ночью, фигуркам организуют подсветку. Новые мастер-классы по изготовлению птиц стартуют уже весной.

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#Новосибирск#Художник#Творчество#Проект#Александр Ляхов
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