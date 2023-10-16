Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:36
Татьяна, проживающая на Родниках уже 7 лет, поделилась своим мнением о микрорайоне. Ей нравится, что здесь все удобно расположено — поликлиника, магазины и торговые центры. Кроме этого, там есть новые школы и детские сады, бассейн и каток. Сибирячка утверждает, что можно жить здесь, не выезжая в центр города. По ее словам, на Родниках тихо и спокойно, в то время как центр Новосибирска она считает грязным.
Юлия выбрала для проживания Акатуйский район. Ее привлекла новизна домов, благоустройство и много мест для парковки. В отличие от других районов, женщина считает, что в Акатуйском нет проблем с образовательными учреждениями.
Мария живет на Плющихинском районе с 2016 года. Она также выделяет наличие парковочных мест и просторные дворы, которых не хватает в центре города. Недостатками для Марии являются длительные пути из Плющихинского в центральную часть города и большая доля иностранных жителей в районе, пишет НГС.