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Новосибирцы не хотят жить в центре

Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах

16 октября 2023, 01:34
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Новосибирцы не хотят жить в центре

Новосибирцы не хотят переезжать с окраин в центр города

Жители Новосибирска отказываются переезжать в центр города с окраин, поскольку им нравится близкое расположение поликлиники, магазинов и ТЦ, наличие новых школ и детсадов, а также спокойная обстановка и отсутствие проблем с парковкой в жилмассивах Акатуйский, Плющихинский и на Родниках.

Татьяна, проживающая на Родниках уже 7 лет, поделилась своим мнением о микрорайоне. Ей нравится, что здесь все удобно расположено — поликлиника, магазины и торговые центры. Кроме этого, там есть новые школы и детские сады, бассейн и каток. Сибирячка утверждает, что можно жить здесь, не выезжая в центр города. По ее словам, на Родниках тихо и спокойно, в то время как центр Новосибирска она считает грязным.

Юлия выбрала для проживания Акатуйский район. Ее привлекла новизна домов, благоустройство и много мест для парковки. В отличие от других районов, женщина считает, что в Акатуйском нет проблем с образовательными учреждениями.

Мария живет на Плющихинском районе с 2016 года. Она также выделяет наличие парковочных мест и просторные дворы, которых не хватает в центре города. Недостатками для Марии являются длительные пути из Плющихинского в центральную часть города и большая доля иностранных жителей в районе, пишет НГС.

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#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#Центр#Район#Окраина
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