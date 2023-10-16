Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах

Татьяна, проживающая на Родниках уже 7 лет, поделилась своим мнением о микрорайоне. Ей нравится, что здесь все удобно расположено — поликлиника, магазины и торговые центры. Кроме этого, там есть новые школы и детские сады, бассейн и каток. Сибирячка утверждает, что можно жить здесь, не выезжая в центр города. По ее словам, на Родниках тихо и спокойно, в то время как центр Новосибирска она считает грязным.