Россельхозбанк наращивает объемы выдачи сельской ипотеки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Об этом рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
Россельхозбанк в Новосибирской области перешагнул девятимиллиардный рубеж, выдав с начала действия программы, с весны 2020 года, 4000 льготных ипотечных кредитов. Заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 млн рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%.
«Сельская ипотека традиционно пользуется большим спросом у жителей нашего региона. К настоящему моменту программа уже позволила многим жителям сельских территорий улучшить качество жизни — приобрести жилье в новом доме или с большей площадью. Поступают заявки и от новосибирцев: жители мегаполиса увидели в программе реальную возможность приобрести свой дом на природе для круглогодичного проживания. С января по октябрь 2023 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более 500 семьям Новосибирской области, это 1,8 млрд рублей, что на 66% выше результата всего прошлого года», — рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров
Доля РСХБ на рынке сельской ипотеки в России в 2023 году превышает 80%.
По данным цифровых сервисов Россельхозбанка Своё Село и Свое Жилье, особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки наблюдается в Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также в Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской и Белгородской областях. На эти 7 регионов приходится порядка 50% от всех выдач по сельской ипотеке в 2023.
Для удобства клиентов подать заявку на ипотечный кредит по программе можно на цифровых сервисах Своё Село и Свое Жилье. Там же можно найти дом или участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек или заказать авторские дизайн-проекты.
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