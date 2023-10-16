Россельхозбанк наращивает объемы выдачи сельской ипотеки в Новосибирской области

По данным цифровых сервисов Россельхозбанка Своё Село и Свое Жилье, особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки наблюдается в Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также в Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской и Белгородской областях. На эти 7 регионов приходится порядка 50% от всех выдач по сельской ипотеке в 2023.