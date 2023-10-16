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Станцию отремонтируют

Станцию метро «Заельцовская» отремонтируют в Новосибирске до весны 2024 года

16 октября 2023, 03:49
Фото: 1MI
Станцию отремонтируют
В Новосибирске планируется капитальный ремонт на станции метро «Заельцовская», который оценивается на 8,7 млн рублей.

В Новосибирске планируется осуществить капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская». За выполнение работ готовы заплатить 8,7 млн рублей. Информация о проведении торгов была опубликована на сайте государственных закупок.

Поиск исполнителя этого заказа началось со стороны МУП «Новосибирский метрополитен». Основные работы будут связаны с заменой освещения на пассажирской платформе, подплатформенном участке и в служебных помещениях. В процессе ремонта планируется заменить старые светильники и кабели на новые.

Согласно информации, представленной к торгам, работы будут выполняться в рабочие дни с 01:00 до 05:00 часов. Гарантийный срок на выполнение этих работ составляет два года. Подрядчика для выполнения ремонта планируется выбрать к 9 ноября, а завершить работы необходимо до 10 апреля 2024 года.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Метро#Госзакупки#Эмилия Губарева
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