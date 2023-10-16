Станцию метро «Заельцовская» отремонтируют в Новосибирске до весны 2024 года

Согласно информации, представленной к торгам, работы будут выполняться в рабочие дни с 01:00 до 05:00 часов. Гарантийный срок на выполнение этих работ составляет два года. Подрядчика для выполнения ремонта планируется выбрать к 9 ноября, а завершить работы необходимо до 10 апреля 2024 года.