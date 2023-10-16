Толпа устроила шумные ночные разборки на Первомайке в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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В Новосибирске группа людей устроила громкий конфликт в Первомайском районе. Видеозапись инцидента была опубликована в сообществе «Моя Первомайка» в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел ночью 15 октября во дворе дома на Одоевского, 1/10. По словам очевидцев, конфликт начался около часа ночи между участниками шумной компании и продолжился до приезда полиции и Росгвардии.
На видео можно увидеть, как на место стычки прибывают полицейские. В это время часть участников драки пытается скрыться от правоохранителей. Также на место происшествия вызвали скорую помощь, так как одному из мужчине потребовалась медицинская помощь.