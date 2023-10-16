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У Первомайского сквера вырубят старые яблони

У Первомайского сквера под корень вырубят старые яблони

16 октября 2023, 06:13
Фото: Telegram-канал «Зеленый Новосибирск»
У Первомайского сквера вырубят старые яблони

В Новосибирске в рамках реконструкции Первомайского сквера вырубят старыеяблони

В Новосибирске продолжается реконструкция Первомайского сквера. В ее рамках полностью вырубят старые яблони.

При этом любимое место отдыха новосибирцев не оставят без зеленых насаждений. Планируется полностью заменить саженцы яблонь.

«Обновление зеленых насаждений завершат к 20 октября. В рамках реконструкции старовозрастные экземпляры заменят на новые саженцы в количестве 39 штук», — сообщается в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».

Замена существующих яблонь реализуется в рамках проекта по благоустройству Первомайского сквера. Работы будут осуществляться специалистами МАУ «Горзеленхоз» по улице Советской.

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#Новосибирск#Озеленение#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Первомайский сквер#Александр Ляхов
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