У Первомайского сквера под корень вырубят старые яблони

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
При этом любимое место отдыха новосибирцев не оставят без зеленых насаждений. Планируется полностью заменить саженцы яблонь.
«Обновление зеленых насаждений завершат к 20 октября. В рамках реконструкции старовозрастные экземпляры заменят на новые саженцы в количестве 39 штук», — сообщается в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».
Замена существующих яблонь реализуется в рамках проекта по благоустройству Первомайского сквера. Работы будут осуществляться специалистами МАУ «Горзеленхоз» по улице Советской.