Убийцу новосибирского журналиста Лучанского досрочно выпустили на свободу

Лазькову было назначено 6,5 лет лишения свободы, из которых он уже отбыл около 3 лет. В прошлом году он уже пытался получить освобождение, однако ему было отказано. В своем последующем ходатайстве, направленном 2 октября 2023 года, Лазькову удалось добиться успеха.