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Виновник выйдет на свободу

Убийцу новосибирского журналиста Лучанского досрочно выпустили на свободу

16 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Виновник выйдет на свободу

В Новосибирске виновник гибели журналиста Лучанского досрочно выходит на свободу

Виновный в смерти журналиста Антона Лучанского будет освобожден из тюрьмы после прохождения менее половины назначенного ему срока. Такое решение было принято Первомайским районным судом Новосибирска.

Антон Лучанский, известный своей работой на телеканале «ГТРК Новосибирск», погиб в результате аварии. Весной 2020 года он был сбит автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 27-летний Никита Лазьков. Водитель был под воздействием наркотических веществ и двигался со скоростью не менее 90 км/ч.

Лазькову было назначено 6,5 лет лишения свободы, из которых он уже отбыл около 3 лет. В прошлом году он уже пытался получить освобождение, однако ему было отказано. В своем последующем ходатайстве, направленном 2 октября 2023 года, Лазькову удалось добиться успеха.

Суд принял решение заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Но это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Гибель#Эмилия Губарева
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