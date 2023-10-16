Убийцу новосибирского журналиста Лучанского досрочно выпустили на свободу

Posted Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:05
Антон Лучанский, известный своей работой на телеканале «ГТРК Новосибирск», погиб в результате аварии. Весной 2020 года он был сбит автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 27-летний Никита Лазьков. Водитель был под воздействием наркотических веществ и двигался со скоростью не менее 90 км/ч.
Лазькову было назначено 6,5 лет лишения свободы, из которых он уже отбыл около 3 лет. В прошлом году он уже пытался получить освобождение, однако ему было отказано. В своем последующем ходатайстве, направленном 2 октября 2023 года, Лазькову удалось добиться успеха.
Суд принял решение заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Но это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.