Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 07:03
В начале ноября в Новосибирске будет закрыта для движения машин улица Ленина. Это сделают для того, чтобы провести подготовительные работы и украсить ее к новому году. Об этом информировала вице-мэр города Анна Терешкова, о чем сообщает НГС.
Изначально планировалось перекрыть улицу с 1 ноября, однако это будет сделано немного позже из-за ожидания постановления. В документе будут указаны все необходимые сроки, включая продолжительность перекрытия.
В отличие от предыдущих лет, когда участок от Советской до Урицкого был закрыт, на этот раз решили ограничиться только участком до улицы Советской. Такое решение было принято с целью обеспечить безопасность пешеходов, так как в прошлом году там ездили автомобили.