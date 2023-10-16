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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Главная улица вскоре снова станет пешеходной

Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске

16 октября 2023, 06:31
Фото: atas.info
Главная улица вскоре снова станет пешеходной
В Новосибирске снова будет перекрыта улица Ленина для подготовки и украшения к новому году.

В начале ноября в Новосибирске будет закрыта для движения машин улица Ленина. Это сделают для того, чтобы провести подготовительные работы и украсить ее к новому году. Об этом информировала вице-мэр города Анна Терешкова, о чем сообщает НГС.

Изначально планировалось перекрыть улицу с 1 ноября, однако это будет сделано немного позже из-за ожидания постановления. В документе будут указаны все необходимые сроки, включая продолжительность перекрытия.

В отличие от предыдущих лет, когда участок от Советской до Урицкого был закрыт, на этот раз решили ограничиться только участком до улицы Советской. Такое решение было принято с целью обеспечить безопасность пешеходов, так как в прошлом году там ездили автомобили.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Перекрытие#Пешеходная улица
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