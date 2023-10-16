В Новосибирске провалено строительство «монастырского» сквера на Фадеева

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МАУ «Горзеленхоз» запустил процедуру по внесению в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, выполняющего работы по договору «Благоустройство сквера по ул. Фадеева в Калининском районе города Новосибирска». Об этом говорится в ответе мэрии на запрос редакции Atas.info.
Тендер на строительство зеленой зоны в отдаленном районе города выиграла индивидуальный предприниматель Богдашева Дарья Юрьевна. Она предложила выполнить условия аукциона за 7 092 777 рублей при начальной стоимости контракта 8 014 863 рублей. В марте 2023 года с исполнителем был подписан контракт, который предусматривал завершение работ в середине сентября.
Дизайн-проект, разработанный архитектурными бюро Вячеслава Никольского и SolArt, предполагал «создание образа монастырского сада, так как будущий сквер расположен рядом с Храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца». Основу зеленых насаждений должны были составлять яблоня ягодная и роза майская. Кроме того, подрядчик должен был обустроить пешеходные тропинки, установить лавочки, урны и систему освещения.
В сентябре вице-мэр Анна Терешкова говорила, что подрядчику необходимо дать шанс и продлить срок действия договора. С тех на площадке ничего не изменилось.
По данным системы СПАРК, в 2022-23 годах ИП Богдашева Дарья Юрьевна заключила 22 государственных контракта, связанных со строительными и ремонтными работами. Общая сумма договоров превысила 27 млн рублей. При этом 11 договоров впоследствии были расторгнуты, еще два контракта были выполнены с уплатой подрядчиком неустойки за несоблюдение условий договора. Большая часть контрактов была заключена с муниципальными школами и детскими садами. Так же в числе заказчиков Богдашевой числятся региональное управление Роспотребнадзора, ГУФСИН России по Новосибирской области и главк МВД.