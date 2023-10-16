atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Мальчик пострадал

Водитель Subaru сбил 15-летнего подростка на зебре в Новосибирске

16 октября 2023, 01:43
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал
В Новосибирске 37-летний водитель Subaru наехал на 15-летнего подростка, который переходил дорогу по зебре: ребенок был госпитализирован в больницу.

Вечером в воскресенье, 15 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария. 15-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль марки Subaru.

«"Субару Форестер» у дома 206 по улице Первомайская, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ГИБДД.

Водителем был 37-летний мужчина. Травмы подростка оказались достаточно серьезные, его доставили в лечебное учреждение для оказания помощи. Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

Автомобиль Росгвардии смялся в жестком ДТП под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель насмерть сбил пешехода в Новосибирске и скрылся с места ДТПЖуткая смерть: в Новосибирской области три человека погибли в страшном ДТПМассовое столкновение иномарок на Фабричной в Новосибирске: жуткие подробности ДТП17-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходе в Новосибирске
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Гибдд#Пешеход#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Сегодня, 04:03
Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября
Сегодня, 01:23
Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах
Сегодня, 01:34
Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»
Сегодня, 03:30
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
12 октября, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
12 октября, 02:52