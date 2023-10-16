Водитель Subaru сбил 15-летнего подростка на зебре в Новосибирске

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Вечером в воскресенье, 15 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария. 15-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль марки Subaru.
«"Субару Форестер» у дома 206 по улице Первомайская, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ГИБДД.
Водителем был 37-летний мужчина. Травмы подростка оказались достаточно серьезные, его доставили в лечебное учреждение для оказания помощи. Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.