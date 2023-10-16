Взлетели цены: такси в Новосибирске стало дороже на 200-300 рублей утром 16 октября

В частности, поездка с одного берега города на другой теперь может обойтись в 1000 рублей. Например, чтобы доехать от улицы Мира до Кошурникова, пассажиру придется заплатить минимум 931 рубль. Если же воспользоваться тарифом «Вместе» и поехать с попутчиками, стоимость уменьшится на 100 рублей.