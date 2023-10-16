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Такси стало дороже

Взлетели цены: такси в Новосибирске стало дороже на 200-300 рублей утром 16 октября

16 октября 2023, 01:49
Фото: 1MI
Такси стало дороже

Жители Новосибирска жалуются на повышение цен на такси утром 16 октября

Утром 16 октября в Новосибирске поднялись цены на такси, в основном на поездки с левого на правый берег, где минимальная стоимость составляет 931 рубль, причем повышение связано с увеличившимся спросом и пробками на некоторых улицах.

Читатели Atas.info рассказали, что стоимость поездок увеличилась на 200-300 рублей по сравнению с обычными тарифами.

В частности, поездка с одного берега города на другой теперь может обойтись в 1000 рублей. Например, чтобы доехать от улицы Мира до Кошурникова, пассажиру придется заплатить минимум 931 рубль. Если же воспользоваться тарифом «Вместе» и поехать с попутчиками, стоимость уменьшится на 100 рублей.

Приложения такси отображают повышенный спрос на автомобили, что негативно сказывается на изменении цены. Кроме того, в городе начались пробки в утренние часы. На левом берегу движение затруднено на Винаповском мосту, Станиславского, Станционной и Ватутин. На правом берегу пробки возникают на Большевистской, Кирова и Жуковского.

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