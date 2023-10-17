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Баланин: Свыше 12 тыс. ветеранов СВО прошли медицинскую реабилитацию в текущем году

Баланин: Свыше 12 тыс. ветеранов СВО прошли медицинскую реабилитацию в текущем году

17 октября 2023, 15:02
Фото: пресс-служба ФОМС
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, за первые восемь месяцев этого года медицинскую реабилитацию прошли 12 299 участников спецоперации.

В ходе проведения круглого стола в Совете Федерации, на котором обсуждались вопросы комплексной реабилитации участников СВО, председатель ФОМС заявил, что, согласно

информации территориальных фондов, всего за вышеозначенный период 12 299 граждан, определенных в рамках президентского указа номер 232, прошли медреабилитацию в учреждениях здравоохранения регионов России. В частности, в составе мероприятий по реабилитации участников СВО состоялось 11 077 комплексных амбулаторных посещений, также зафиксировано 1726 случаев прохождения реабилитации в условиях дневного стационара и 3172 случая в условиях круглосуточного стационара.

Как пишет tass.ru, Баланин рассказал, что ФОМС было подписано соглашение с государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» о совместной работе в сфере персонального сопровождения ветеранов спецоперации.

Кроме того, глава фонда отметил, что в указанный вид деятельности включаются и страховые компании, обеспечивающие своевременное оказание медпомощи бойцам, в данном случае — по медицинской реабилитации.

Также он сообщил, что сейчас ведется разработка программ по предоставлению госгарантий на 2024 год. В соответствии с данными программами ветеранам специальной военной операции будут обеспечиваться гарантии по предоставлению необходимых объемов медицинской реабилитации.

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