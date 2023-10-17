Баланин: Свыше 12 тыс. ветеранов СВО прошли медицинскую реабилитацию в текущем году

информации территориальных фондов, всего за вышеозначенный период 12 299 граждан, определенных в рамках президентского указа номер 232, прошли медреабилитацию в учреждениях здравоохранения регионов России. В частности, в составе мероприятий по реабилитации участников СВО состоялось 11 077 комплексных амбулаторных посещений, также зафиксировано 1726 случаев прохождения реабилитации в условиях дневного стационара и 3172 случая в условиях круглосуточного стационара.