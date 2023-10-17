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Диана Арбенина не намерена отменять запланированный тур из-за хейтеров

«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам

17 октября 2023, 06:35
Фото: Telegram-аккаунт Дианы Арбениной
Диана Арбенина не намерена отменять запланированный тур из-за хейтеров

Диана Арбенина ответила хейтерам, желающим отмены концерта в Новосибирске

22 октября в новосибирском СК «Локомотив-Арена» запланирован концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные Снайперы». При этом мероприятие уже получило массу хейта от сибиряков из-за взглядов лидера коллектива. Недавно музыкант отреагировала на призывы отменить выступление.

Сообщение о возможной отмене концертов с соответствующей реакцией появилось в личном Telegram-аккаунте Дианы Арбениной. Лидер «Ночных Снайперов» весьма иронично заявила, что эти темы ее «утомили».

«Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Вуаля», — написала музыкант.

Также Диана Арбенина отметила, что концерты будут играться до тех пор, «пока я буду хотеть петь».

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Юбилейный концерт группы «Ночные Снайперы» запланирован в спортивном комплексе «Локомотив-Арена» 22 октября. Стоимость билетов — от 4,3 тысячи рублей. При этом многие сибиряки уже призвали отменить мероприятие из-за политических взглядов Дианы Арбениной.

Как известно, музыкант очень жестко отреагировала на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и начало СВО в феврале 2022 года. Также в репертуаре «Снайперов» может появиться песня на тему недавно начавшегося палестино-израильского конфликта. Однако официальных требований об отмене шоу пока не поступало.

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