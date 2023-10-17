«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Сообщение о возможной отмене концертов с соответствующей реакцией появилось в личном Telegram-аккаунте Дианы Арбениной. Лидер «Ночных Снайперов» весьма иронично заявила, что эти темы ее «утомили».
«Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Вуаля», — написала музыкант.
Также Диана Арбенина отметила, что концерты будут играться до тех пор, «пока я буду хотеть петь».
Юбилейный концерт группы «Ночные Снайперы» запланирован в спортивном комплексе «Локомотив-Арена» 22 октября. Стоимость билетов — от 4,3 тысячи рублей. При этом многие сибиряки уже призвали отменить мероприятие из-за политических взглядов Дианы Арбениной.
Как известно, музыкант очень жестко отреагировала на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и начало СВО в феврале 2022 года. Также в репертуаре «Снайперов» может появиться песня на тему недавно начавшегося палестино-израильского конфликта. Однако официальных требований об отмене шоу пока не поступало.