«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам

Как известно, музыкант очень жестко отреагировала на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и начало СВО в феврале 2022 года. Также в репертуаре «Снайперов» может появиться песня на тему недавно начавшегося палестино-израильского конфликта. Однако официальных требований об отмене шоу пока не поступало.