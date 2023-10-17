День недели и время с наибольшим числом ДТП назвали в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На заседании комитета регионального Заксобрания была озвучена информация, что за 9 месяцев произошло 1860 ДТП, в которых погибли 200 человек, а пострадало 2 272 человека.
По словам начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александра Бабенкова, в Новосибирске состоялось 60% автомобильных происшествий, то есть 1 118 случаев. В этих авариях жизни лишились 47 человек, что составляет 23% от общего числа погибших.
Вице-мэр Олег Клемешов сообщил, что наиболее частыми днями для аварий являются пятницы, особенно в период с 11 до 18 часов дня. Депутат Валерий Ильенко отметил, что ситуация на дорогах в настоящее время критическая.