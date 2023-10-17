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День недели и время с наибольшим числом ДТП назвали в Новосибирске

День недели и время с наибольшим числом ДТП назвали в Новосибирске

17 октября 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Новосибирске самым аварийным днем недели является пятница, особенно в период с 11 до 18 часов, что было отмечено на заседании комитета регионального Заксобрания 17 октября 2023.

На заседании комитета регионального Заксобрания была озвучена информация, что за 9 месяцев произошло 1860 ДТП, в которых погибли 200 человек, а пострадало 2 272 человека.

По словам начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александра Бабенкова, в Новосибирске состоялось 60% автомобильных происшествий, то есть 1 118 случаев. В этих авариях жизни лишились 47 человек, что составляет 23% от общего числа погибших.

Вице-мэр Олег Клемешов сообщил, что наиболее частыми днями для аварий являются пятницы, особенно в период с 11 до 18 часов дня. Депутат Валерий Ильенко отметил, что ситуация на дорогах в настоящее время критическая.

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