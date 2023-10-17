Депутат Заксобрания Ильенко назвал ситуацию с ДТП в Новосибирске критической

Депутат Валерий Ильенко, глава комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, выразил свое недовольство. Он отметил, что из 41 места происшествий на дорогах в Новосибирской области, 39 приходится на город Новосибирск. По его мнению, такая статистика объясняется, в частности, тем, что мэрия не проводит систематической работы по предотвращению аварийности.