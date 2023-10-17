Депутат Заксобрания Ильенко назвал ситуацию с ДТП в Новосибирске критической

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
За 9 месяцев произошло 1860 ДТП, в результате которых погибли 200 человек, а пострадали 2 272 человека. Начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александр Бабенков отмечает, что в Новосибирске произошло 60% аварий, то есть 1 118 случаев. В этих авариях погибли 47 человек, что составляет 23% от общего числа погибших.
Вице-мэр Олег Клемешов заявил, что наиболее частыми днями для аварий являются пятницы, особенно с 11 до 18 часов.
Депутат Валерий Ильенко, глава комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, выразил свое недовольство. Он отметил, что из 41 места происшествий на дорогах в Новосибирской области, 39 приходится на город Новосибирск. По его мнению, такая статистика объясняется, в частности, тем, что мэрия не проводит систематической работы по предотвращению аварийности.
«Мы считаем, что работа в Новосибирске по установке дорожных знаков, разметке, организации перекрестков и других аспектов транспорта оставляет желать лучшего. Об этом мы еще поговорим отдельно», — заявил Ильенко.
Сергей Титков, заместитель председателя транспортного комитета, отметил, что Новосибирск — единственный город-миллионник в России, где отсутствует проект организации дорожного движения. По словам депутата, это негативно сказывается на статистике ДТП.