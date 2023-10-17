Держать марку: строительная отрасль Сахалина движется к новым рекордам

Posted Сегодня, 08:11
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Благодаря каким решениям Сахалинская область остается на хорошем счету у федерального центра в вопросах строительства, читайте ниже.
Сохраняя рекорды
Одно из ключевых направлений работы правительства Сахалинской области — контроль за возведением жилья. Благодаря ударной работе островных представителей строительной отрасли и компаний федерального уровня регион продолжает обеспечивать население комфортным жильем, построенным по современным стандартам. Уже два года подряд (в 2021-м и 2022-м) на Сахалине и Курилах вводят более 500 тысяч кв. м. жилья. Эту же высокую планку по поручению островного губернатора Валерия Лимаренко планируют удерживать и далее.
«Уже два года подряд мы сдаем рекордные объемы жилья. Вводим более 1 квадратного метра на человека в год. Южно-Сахалинск второй год входит в первую десятку городов России по объему вводимого жилья на душу населения. Важнейшая задача отрасли — сохранение набранного темпа строительства и далее», — подчеркнул Валерий Лимаренко, поздравляя профессионалов отрасли с прошедшим ранее Днем строителя.
На ближайшие десять лет Сахалинская область обеспечена подготовленными площадками для массовой застройки — правительство определило более 130 земельных участков, которые будут предоставлены девелоперам, заинтересованным в сотрудничестве.
«Варианты новых перспективных площадок мы отбираем на еженедельных встречах с муниципалитетами. В Сахалинской области в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья, из них 146,9 тысячи — социального», — рассказал министр строительства островного региона Алексей Колеватых.
По данным областного минстроя, всего с начала 2023 года объемы ввода жилья составили 266,5 тысячи квадратных метров. У Сахалинской области есть все шансы повторить свои достижения к началу 2024 года.
Для строительства новых жилых кластеров региональное правительство привлекает инвесторов федерального уровня. В Южно-Сахалинске продолжается застройка жилого квартала «Уюн парк». Генеральным подрядчиком выступает группа компаний ПИК. В Корсаковском районе крупный жилмассив возведет компания «Самолет» — в проекте предусмотрели 460 тысяч квадратных метров жилья на площади около 77 гектаров.
Аварийному жилью — нет!
Особое внимание власти Сахалинской области уделяют расселению аварийного жилья. В 2023 году на островах расселят 117 тысяч кв. м. старого фонда — свыше 5 тысяч человек получат современные квартиры с ремонтом под ключ. Подрядные организации выполняют в построенных домах чистовой ремонт, устанавливают и подключают сантехнику, бойлеры и кухонные плиты. В процессе строительства и подготовки к сдаче жилья будущие собственники могут оценить качество работы застройщиков и указать на недостатки, чтобы их оперативно исправили до новоселья.
Расселение аварийного жилья идет во всех муниципалитетах Сахалинской области. Ежегодно районы один за другим отчитываются о новосельях жителей сел и муниципальных центров. Так, до конца 2023 года два 24-квартирных дома сдадут в селе Озерском Корсаковского района. Жилье в новостройках получат переселенцы из аварийного фонда. В поселке Шахтерск Углегорского района готовят к сдаче два дома по 60 квартир и один на 56 жилплощадей. В Охинском районе к концу 2023 года планируют расселить 26 тысяч кв. м. аварийного жилья — новоселье отпразднуют 730 человек. В Ногликском районе для собственников ветхого фонда строят три дома (на 46, 65 и 90 квартир), а в Южно-Курильском районе с начала 2023 года 28 семей заселились в новостройку на острове Шикотан. Не отстают и другие муниципалитеты.
Островной регион — лидер России по расселению аварийного жилья. Сахалинская область раньше других субъектов РФ завершила предыдущую программу расселения аварийного жилфонда, которая должна была продлиться до 2025 года, и приступила к реализации новой — эту работу также ведут в опережающем темпе.
«Большие объемы строительства позволяют нам ускоренными темпами расселять аварийное жилье. Федеральный центр поддерживает нас: Сахалину удалось привлечь беспрецедентные объемы финансирования на эти цели. В 2022 году островному региону одобрили поддержку в размере 11 млрд рублей, в 2023 году — еще 6 млрд рублей. С учетом региональной доли софинансирования это позволит улучшить жилищные условия более 3 тысяч сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день в рамках новой программы удалось расселить из аварийного фонда более 10 тысяч человек», — пояснил министр строительства Алексей Колеватых.
Вклад в социальную среду
Еще одно крупное направление строительства на Сахалине и Курилах касается повышения качества жизни населения — речь идет о социальных объектах, востребованных в каждом муниципалитете. На островах возводят и ежегодно сдают новые образовательные учреждения. В 2023 году свои двери для ребят открыли средние школы в Ногликах (на 300 мест) и Курильске (на 400 мест). В поселке Шахтерск Углегорского района достроили здание начальной школы на 400 мест, а в селах Головнино (Южно-Курильский район) и Кировское (Тымовский район) появились школы-детсады.
Огромный вклад в развитие сахалинского спорта внесет появление центра бокса в областном центре. Его сдача запланирована на октябрь 2023 года. Здание площадью более 5 тысяч кв. м. сможет принять одновременно более 400 воспитанников, которые смогут тренироваться в комфортных условиях. Также в Южно-Сахалинске возводят легкоатлетический манеж, в Макарове — ледовую арену, а в селах Ильинское и Чехов — современные ФОКи. В Анивском и Северо-Курильском районах ранее открыли новые спортивные комплексы с бассейнами. В Холмске запустили ФОК для занятий единоборствами, а в Горнозаводске — универсальный спортивный комплекс.
Значительные средства из регионального бюджета направляются на строительство медицинских и патронажных учреждений. Так, в Корсакове для ветеранов построили новое здание пансионата и отделение паллиативной помощи. В селе Дальнем появилось отделение Южно-Сахалинской поликлиники № 2, а в самой островной столице сдали новый корпус Центральной поликлиники. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» подрядчики также выполняют капитальный ремонт помещений в учреждениях здравоохранения по всему региону.
Острова крупного строительства
Сахалинской области по плечу и масштабные, без преувеличения впечатляющие размахом строительства проекты. Один из таких — образовательный кампус мирового уровня «СахалинTech». Его возведение официально началось в августе 2023 года в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основными направлениями научной деятельности кампуса станут экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Наш регион успешно живет и развивается, завершенные и начавшиеся крупные стройки — главное доказательство этого. Мы целенаправленно шли к созданию кампуса. Буквально за счет собственных средств разработали проект и вышли с ним на федеральный уровень, заручившись поддержкой и президента, и правительства РФ. Потому что сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома, найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии, реализовать весь свой потенциал на Сахалине и Курилах», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Общая площадь объекта — более 88 тысяч квадратных метров. Строительство студенческого городка для воспитанников Сахалинского государственного университета завершат в 2025 году, а образовательный комплекс сдадут в эксплуатацию в 2026 году.
Еще один крупный проект, реализованный в Сахалинской области, — здание нового аэровокзала в островной столице. Официально его открыли 7 августа, и с этого дня самый современный комплекс на Дальнем Востоке принимает все внутренние рейсы. В перспективе аэровокзал станет гаванью для приема и отправки международных бортов. Проектная мощность объекта — до 5 млн пассажиров в год, что впятеро выше клиентского потока в старом терминале. Это позволит не только закрыть все текущие потребности авиации в Сахалинской области, но и создать задел для развития авиаперевозок на многие годы вперед. Также в Южно-Сахалинске ведется строительство современной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3400 метров. На реализацию этого проекта Сахалинская область получила средства федеральные средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 2,5 миллиарда рублей и 716 млн рублей специального казначейского кредита. Новая ВПП обеспечит прием всех воздушных судов без ограничений, повысит безопасность полетов, сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий. Сдать объект строители обещают в 2024 году.
Поддержка и партнерство
Правительство Сахалинской области заинтересовано в долгосрочных партнерских отношениях, поэтому разрабатывает меры поддержки строительных компаний. С января 2023 года на островах ввели ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства. Это позволило сделать ценообразование при разработке смет максимально достоверным и прозрачным. Кроме того, заметно сократились сроки проведения госэкспертизы проектов, что упростило подготовку к запуску строительства.
«С целью перехода на ресурсно-индексный метод мы разделили Сахалинскую область на пять ценовых зон. В каждой из них учли разницу районных коэффициентов к заработной плате, географическое расположение и транспортные схемы доставки строительных материалов, которые существенно влияют на составление сметы. Эта трансформация обусловлена сложными климатическими условиями строительства на островах и обеспечением Сахалинской области участниками в конкурсных процедурах по возведению и реконструкции социально значимых объектов. Проработаны логистические маршруты доставки строительных ресурсов до каждой из ценовых зон. Также установлен экономически обоснованный среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда», — пояснил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
В 2022 году застройщики воспользовались возможностью уточнения цен контрактов на строительство объектов, которые были начаты в 2021–2022 годах. Стоимость стройматериалов за это время выросла, и сметы потребовали пересмотра. В правительстве Сахалинской области специально для этого приняли постановление, которое способствовало увеличению цены контрактов по семи социально значимым объектам капитального строительства.
Помимо этого, в островном регионе активно применяют механизмы, которые доступны на федеральном уровне. Один из них — инфраструктурный бюджетный кредит. В ноябре 2021 года Сахалинской области одобрили заявку на проект комплексной реконструкции аэропорта Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова, о котором говорилось выше. На строительство взлетно-посадочной полосы в регион направлено более 2,5 млрд рублей — кредит предоставлен в рамках программы «Инфраструктурное меню». Строительство ИВПП позволит обеспечить стабильную транспортную доступность островного региона России и станет принимать все типы воздушных судов без ограничений.
Второй механизм — это проекты, реализуемые при непосредственном участии института развития «ДОМ.РФ», такие как строительство арендного жилья и инженерной инфраструктуры. На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между «ДОМ.РФ» и Сахалинской области о строительстве арендных квартир. Проект реализован в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о строительстве 10 тысяч квартир в Дальневосточном Федеральном округе. «ДОМ.РФ» финансирует строительство шести корпусов 17-этажных домов в жилом комплексе «Уюн парк» — развитие рынка арендного жилья важно для привлечения и закрепления кадров на островах. В этом проекте использован механизм концессионных соглашений, реализуемый через «ДОМ.РФ», который позволил профинансировать строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Сахалинская область является одним из основных пилотных регионов, использующих такой заем. А комплексная поддержка строительной отрасли позволяет островам год за годом оставаться лидером России в этой работе.