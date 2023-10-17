ДОМ. РФ выставил на торги имущественные комплексы в двух районах Новосибирска

Так, в Советском районе на аукцион выставлены здания площадью 338,7 квадратного метра на участке 0,13 гектара, которые можно использовать в качестве коммерческой недвижимости. Территория окружена многоквартирной жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры. Прилегающие районы активно развиваются в рамках программы правительства Новосибирской области «Академгородок 2.0». Ближайшая остановка общественного транспорта «Дом быта» — на расстоянии 610 метров. Выезд на Бердское шоссе — в полутора километрах, до центра Новосибирска — около 22 километров.