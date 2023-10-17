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ДОМ. РФ выставил на торги имущественные комплексы в двух районах Новосибирска

ДОМ. РФ выставил на торги имущественные комплексы в двух районах Новосибирска

17 октября 2023, 08:31
Фото: ДОМ.РФ
ДОМ.РФ 1 декабря проведет торги, на которых реализует имущественные комплексы в Советском и Первомайском районах Новосибирска.

Так, в Советском районе на аукцион выставлены здания площадью 338,7 квадратного метра на участке 0,13 гектара, которые можно использовать в качестве коммерческой недвижимости. Территория окружена многоквартирной жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры. Прилегающие районы активно развиваются в рамках программы правительства Новосибирской области «Академгородок 2.0». Ближайшая остановка общественного транспорта «Дом быта» — на расстоянии 610 метров. Выезд на Бердское шоссе — в полутора километрах, до центра Новосибирска — около 22 километров.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Начальная цена лота составляет 16,52 миллиона рублей.

Фото: ДОМ.РФ

В Первомайском районе на торги выставляется участок 35,5 гектара, на котором расположены здания общей площадью 1,3 тысячи кв. м. Территория подойдет для жилой застройки. Рядом построен новый микрорайон с детскими садами и школами. Ближайшая остановка общественного транспорта «Радиостанция № 2» расположена в 700 метрах. До берега реки Обь — 4,6 километра, до центра Новосибирска — около 17 километров.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Начальная цена лота — 470,54 миллиона рублей.

ДОМ. РФ активно участвует в развитии жилищной сферы и строительной отрасли Новосибирской области. Так, летом текущего года на торгах был реализован имущественный комплекс в Ленинском районе города. Победитель аукциона предложил за лот 249,21 миллиона рублей при начальной цене 137,67 миллиона. Также в районе площади Маркса с применением средств проектного финансирования Банка ДОМ.РФ в размере 7,6 миллиарда рублей строится многофункциональный квартал «Аэрон» общей площадью 134 тысячи квадратных метров.

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