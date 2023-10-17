Гранатометчик из Новосибирской области Денис Байдин погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Как сообщает газета «Наши новости» | Болотное, в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции около села Кременная погиб уроженец Болотнинского района Байдин Денис Сергеевич.
Его мобилизовали в октябре 2022 года. Боец служил гранатометчиком мотострелковой роты. Другие подробности жизни и гибели участника СВО не сообщаются.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре 2023 года. Все они погибли, выполняя боевое задание.