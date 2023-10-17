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Боец погиб на СВО

Гранатометчик из Новосибирской области Денис Байдин погиб на СВО

17 октября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Боец погиб на СВО
В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации бойцом Денисом Байдиным.

Как сообщает газета «Наши новости» | Болотное, в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции около села Кременная погиб уроженец Болотнинского района Байдин Денис Сергеевич.

Его мобилизовали в октябре 2022 года. Боец служил гранатометчиком мотострелковой роты. Другие подробности жизни и гибели участника СВО не сообщаются.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре 2023 года. Все они погибли, выполняя боевое задание.

Фото: «Наши новости»
Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Погибший#СВО#Эмилия Губарева
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