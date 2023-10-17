Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта

Эксперт рекомендует менять летнюю резину на зимнюю, когда утром температура уже составляет около +3, +4, а днем примерно +7, +8, пишет НГС. Также следует обращать внимание на осадки: если на улице мокрый снег и +3, то летняя резина не подходит. Если дорога сухая и температура -20, можно использовать липучку. Но когда дороги покрыты льдом и снегом, пришло время ставить зимнюю резину.