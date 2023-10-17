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Эксперт дал рекомендации водителям

Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта

17 октября 2023, 02:49
Фото: 1MI
Эксперт дал рекомендации водителям

Новосибирский эксперт Ашурков рассказал, когда менять летние шины на зимние

В Новосибирске недавно произошла смена погоды, и теперь автомобилисты задумываются о замене летней резины на зимнюю. В связи с этим, эксперт по автомобилям Вячеслав Ашурков дал рекомендации о том, когда это лучше всего сделать.

По словам Вячеслава Ашуркова, есть три типа шин: летняя, всесезонная без шипов (липучка) и зимняя с шипами. Летняя резина жесткая и не подходит для холодной погоды. Зимняя резина, напротив, мягче и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой при снеге.

Ездить зимой на летней резине эксперт назвал опасным, так как сцепление будет плохим. Липучка является хорошим вариантом для переходного времени между сезонами. Когда выпадает снег, лучше всего использовать зимнюю резину с шипами.

Эксперт рекомендует менять летнюю резину на зимнюю, когда утром температура уже составляет около +3, +4, а днем примерно +7, +8, пишет НГС. Также следует обращать внимание на осадки: если на улице мокрый снег и +3, то летняя резина не подходит. Если дорога сухая и температура -20, можно использовать липучку. Но когда дороги покрыты льдом и снегом, пришло время ставить зимнюю резину.

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#Транспорт#Новосибирск#Погода#Шиномонтаж#Эксперт#Эмилия Губарева#Автомобилисты#Резина
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