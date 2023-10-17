Коттедж с камином и кинозалом продают в Новосибирске за 69 млн рублей

Этот кирпичный дом отлично утеплен и облицован красивой клинкерной плиткой. Первый этаж включает в себя санузел, выход на террасу, кухню и гостиную комнату с камином. На втором этаже находятся две спальни, кинозал с потолками высотой пять метров, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной. На третьем этаже расположены еще один санузел и бильярдная комната, а на цокольном этаже — тренажерный зал, сауна, хозяйственные помещения и прачечная.