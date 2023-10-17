Коттедж с камином и кинозалом продают в Новосибирске за 69 млн рублей

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
Дом имеет площадь 680 кв.м и находится на участке в 9 соток. Он расположен в коттеджном поселке на улице Авиастроителей, в Заельцовском районе города. Строительство коттеджа было завершено шесть лет назад по индивидуальному дизайн-проекту.
Этот кирпичный дом отлично утеплен и облицован красивой клинкерной плиткой. Первый этаж включает в себя санузел, выход на террасу, кухню и гостиную комнату с камином. На втором этаже находятся две спальни, кинозал с потолками высотой пять метров, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной. На третьем этаже расположены еще один санузел и бильярдная комната, а на цокольном этаже — тренажерный зал, сауна, хозяйственные помещения и прачечная.
На территории есть также теплый гараж на два автомобиля, со входом через первый этаж.