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Коттедж стоит десятки миллионов

Коттедж с камином и кинозалом продают в Новосибирске за 69 млн рублей

17 октября 2023, 01:43
Фото: агентство недвижимости N1.RU
Коттедж стоит десятки миллионов
В Новосибирске продают четырехэтажный коттедж с террасой, камином, кинозалом, тренажерным залом, бильярдной и гаражом на два автомобиля, стоимостью 69 млн рублей.

Дом имеет площадь 680 кв.м и находится на участке в 9 соток. Он расположен в коттеджном поселке на улице Авиастроителей, в Заельцовском районе города. Строительство коттеджа было завершено шесть лет назад по индивидуальному дизайн-проекту.

Этот кирпичный дом отлично утеплен и облицован красивой клинкерной плиткой. Первый этаж включает в себя санузел, выход на террасу, кухню и гостиную комнату с камином. На втором этаже находятся две спальни, кинозал с потолками высотой пять метров, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной. На третьем этаже расположены еще один санузел и бильярдная комната, а на цокольном этаже — тренажерный зал, сауна, хозяйственные помещения и прачечная.

На территории есть также теплый гараж на два автомобиля, со входом через первый этаж.

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