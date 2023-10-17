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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Осенью 2023 можно экспериментировать

Маникюр на осень 2023: как выбрать дизайн ногтей на октябрь–ноябрь

17 октября 2023, 06:43
Фото: Екатерина Чаплинская / 1MI
Осенью 2023 можно экспериментировать
Осенняя пора всегда приносит с собой новые впечатления и изменения в мире моды и красоты, и мир маникюра не исключение. Сезон 2023 года обещает быть богатым на креатив и эксперименты. Давайте взглянем на несколько интересных трендов маникюра, которые будут актуальными этой осенью.

Нюдовые оттенки

Нюдовые оттенки всегда остаются в моде, и в этой осени они обретают новое воплощение. От бледного бежевого до глубокого коричневого, нюдовые цвета будут незаменимыми. Это отличный выбор для тех, кто предпочитает нейтральный, но элегантный маникюр.

Фото: almode.ru

Темные и жемчужные оттенки

Темные и жемчужные оттенки, такие как бургунди, смарагдовый и пурпурный, будут популярными в этом сезоне. Они создают великолепный контраст с яркими осенними цветами и могут быть отличным выбором для вечерних мероприятий.

Фото: almode.ru

Матовый маникюр

Матовые оттенки ногтевого покрытия становятся все более популярными. Они придают ногтям элегантность и сдержанность. Этот тренд также поддерживается матовыми финишами с различными дизайнами, такими как французский маникюр или абстрактные узоры.

Фото: almode.ru

Абстрактные узоры и геометрия

Геометрические узоры и абстрактные дизайны становятся все более популярными в маникюре. Использование геометрических форм, линий и абстрактных узоров позволяет выразить свою индивидуальность и креативность.

Фото: almode.ru

Металлические акценты

Маникюр с металлическими акцентами, такими как фольга или блестки, приносит долю роскоши и блистательности в образ. Этот тренд идеально дополняет вечерний стиль.

Фото: almode.ru

Французский маникюр с твистом

Классический французский маникюр переживает свой ребрендинг. Теперь он может быть выполнен с необычными цветами и текстурами вместо традиционных розового и белого.

Фото: almode.ru

Осенний нейл-арт

Листья, живописные сцены осени, грибы и другие мотивы природы становятся популярными в дизайне ногтей. Осенний нейл-арт придает маникюру уникальность и художественное значение.

Фото: almode.ru

Не забывайте о заботе о своих ногтях. Ухаживайте за ними, пользуясь качественными продуктами, и делайте регулярные процедуры по укреплению. Осень 2023 — это время для творчества и самовыражения, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с разными цветами и узорами. Пусть ваш маникюр станет отражением вашей индивидуальности и стиля в этом удивительном сезоне.

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