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Сколько ДТП произошло в Новосибирске

Названы самые гиблые районы Новосибирска и области из-за ДТП в 2023 году

17 октября 2023, 04:56
Фото: Midjourney
Сколько ДТП произошло в Новосибирске

В ГИБДД назвали самые смертельные по ДТП районы Новосибирска в 2023 году

Статистику погибших новосибирцев по районам города и области озвучили на заседании комитета Заксобрания 17 октября 2023.

О ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах Новосибирской области доложил на заседании комитета регионального Заксобрания доложил Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО.

За 9 месяцев на территории области зафиксирован рост ДТП на 20%. Всего произошло 1860 ДТП, в которых погибли 200 человек. Также зафиксировано 2 272 пострадавших в авариях.

Наибольшее количество дорожных происшествий произошло в Карасукском, Колыванском, Куйбышевском, Новосибирском, Ордынском, Чулымском районах, города Оби и Бердске. Также чаще всего аварии происходят в шести районах Новосибирска: Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский, Первомайский и Советский.

Увеличение числа погибших отмечается на территории Каргатского, Коченевского, Кочковского, Купинского, Мошковского, Сузунского, Усть-Таркского, Черепановского районах.

60% ДТП произошло в Новосибирске — 1 118, в которых погибло 47 человек — это 23%. 8% забирает на себя Новосибирская область с федеральными дорогами, где случилось 151 ДТП, погибло при этом 26% — 52 человека. 12% забирают региональные дороги — 235 аварий, в котором погибло 80 человек — это 40% от всех погибших.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Заксобрание#Эмилия Губарева
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