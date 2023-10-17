Названы самые гиблые районы Новосибирска и области из-за ДТП в 2023 году

60% ДТП произошло в Новосибирске — 1 118, в которых погибло 47 человек — это 23%. 8% забирает на себя Новосибирская область с федеральными дорогами, где случилось 151 ДТП, погибло при этом 26% — 52 человека. 12% забирают региональные дороги — 235 аварий, в котором погибло 80 человек — это 40% от всех погибших.