«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога

Новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога

В Новосибирской области в 2021 году произошло повышение ставок по транспортному налогу. Однако перерасчет сумм жителям произошел только сейчас. Многие налогоплательщики были шокированы «взлетом» сумм в квитанциях.