«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как сообщает «НГС Новосибирск», у многих горожан суммы выплат выросли почти вдвое. Владельцы «железных коней» теперь должны раскошелиться.
«В прошлом году я платила за малолитражку 420 рублей. А теперь должна заплатить 700. Неприятно удивлена. Что-то резко взвинтили цены, аж на 100%», — возмущается сибирячка Елена.
Стоит отметить, что ставки транспортного налога фактически сравнялись с московскими. Несмотря ни на что, новосибирцы должны уплатить сбор до 1 декабря.