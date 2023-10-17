atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Новосибирцы вынуждены увеличить расходы на любимое авто

«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога

17 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Новосибирцы вынуждены увеличить расходы на любимое авто

Новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога

В Новосибирской области в 2021 году произошло повышение ставок по транспортному налогу. Однако перерасчет сумм жителям произошел только сейчас. Многие налогоплательщики были шокированы «взлетом» сумм в квитанциях.

Как сообщает «НГС Новосибирск», у многих горожан суммы выплат выросли почти вдвое. Владельцы «железных коней» теперь должны раскошелиться.

«В прошлом году я платила за малолитражку 420 рублей. А теперь должна заплатить 700. Неприятно удивлена. Что-то резко взвинтили цены, аж на 100%», — возмущается сибирячка Елена.

Стоит отметить, что ставки транспортного налога фактически сравнялись с московскими. Несмотря ни на что, новосибирцы должны уплатить сбор до 1 декабря.

«Золотое авто»: автомобилям предрекли удорожание на 20%
Узнать подробнее
Читайте также:
На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92
#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Налоги#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Сегодня, 06:35
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Вчера, 04:03
Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
Сегодня, 05:15
Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя
Вчера, 12:33
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:09
День недели и время с наибольшим числом ДТП назвали в Новосибирске
Сегодня, 05:59