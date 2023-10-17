Новосибирский психиатр заявила о росте психических заболеваний из-за СВО

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В декабре 2022 года вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол высказал необходимость создания системы реабилитации для возвращающихся из зоны СВО участников боевых действий.
В июне 2023 года Новосибирский государственный медицинский университет начал подготовку специалистов, которые будут оказывать психологическую помощь военнослужащим. В начале октября стало известно, что в регионе открыли 54 кабинета психологической помощи для вернувшихся бойцов.
В Министерстве здравоохранения региона пояснили, что при правильном комплексном лечении ПТСР около 30% пациентов полностью выздоравливают, а у 40% остаются лишь незначительные симптомы, пишет РБК-Новосибирск.