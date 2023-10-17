Новосибирцы пугают друг друга в чатах фейками о наркотических масках

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:33
Новосибирцы распространяют неправдивую информацию о ядовитых масках. В мессенджерах они отправляют друг другу сообщения о волонтерах-грабителях, которые якобы раздают маски с химическим веществом, способным вызвать наркотическое состояние.
В этих сообщениях указывается, что преступники дают маску жильцу, тот якобы теряет сознание, а грабитель получает доступ в квартиру. Однако полиция заявила, что такая информация не соответствует действительности.
Подобные ложные сообщения распространяются и в других регионах России. Подобные фейки появились в интернете в 2020 году, во время пандемии COVID-19.