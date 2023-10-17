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Фейки читают новосибирцы

Новосибирцы пугают друг друга в чатах фейками о наркотических масках

17 октября 2023, 01:31
Фото: 1MI
Фейки читают новосибирцы

Новосибирцы рассылают в мессенджерах фейки о ядовитых масках

Жители Новосибирска получают фейковые сообщения о ядовитых масках, которые пропитаны химикатом с наркотическим действием и раздаются в квартирах горожан преступниками, однако полиция опровергает эту информацию.

Новосибирцы распространяют неправдивую информацию о ядовитых масках. В мессенджерах они отправляют друг другу сообщения о волонтерах-грабителях, которые якобы раздают маски с химическим веществом, способным вызвать наркотическое состояние.

В этих сообщениях указывается, что преступники дают маску жильцу, тот якобы теряет сознание, а грабитель получает доступ в квартиру. Однако полиция заявила, что такая информация не соответствует действительности.

Подобные ложные сообщения распространяются и в других регионах России. Подобные фейки появились в интернете в 2020 году, во время пандемии COVID-19.

Новосибирцы в чатах обсуждают новость о сбежавших зеках — правда или фейк?
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#Новосибирск#Полиция#Наркотики#Эмилия Губарева#Фейки#Маски#Мессенджеры
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