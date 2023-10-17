Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Установление сроков и продолжительности каникул относится к компетенции школ. Каждое учреждение образования может самостоятельно определять, сколько будут отдыхать учащиеся. Тем не менее, существуют рекомендованные даты.
«Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации публикует рекомендуемые сроки школьных каникул. В 2023/2024 учебном году (по рекомендации Министерства просвещения РФ) осенние каникулы рекомендованы с 30 октября по 5 ноября 2023 года», — рассказали корреспонденту Atas.info в департаменте образования администрации города Новосибирска.
Об официально утвержденных в конкретной школе сроках осенних каникул можно узнать на официальных сайтах в подразделе «Календарный учебный график». Кроме того, аналогичные объявления обычно заранее вывешиваются на информационных стендах.