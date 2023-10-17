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Школьников ждут осенние каникулы

Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска

17 октября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Школьников ждут осенние каникулы

Департамент образования сообщил даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска

Очень скоро новосибирских школьников ждут первые каникулы. Согласно образовательным стандартам, для отдыха ученикам требуется не менее семи дней. О том, с какого числа юные новосибирцы смогут отдохнуть от школьных будней, Atas.info рассказали в департаменте образования городской мэрии.

Установление сроков и продолжительности каникул относится к компетенции школ. Каждое учреждение образования может самостоятельно определять, сколько будут отдыхать учащиеся. Тем не менее, существуют рекомендованные даты.

«Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации публикует рекомендуемые сроки школьных каникул. В 2023/2024 учебном году (по рекомендации Министерства просвещения РФ) осенние каникулы рекомендованы с 30 октября по 5 ноября 2023 года», — рассказали корреспонденту Atas.info в департаменте образования администрации города Новосибирска.

Об официально утвержденных в конкретной школе сроках осенних каникул можно узнать на официальных сайтах в подразделе «Календарный учебный график». Кроме того, аналогичные объявления обычно заранее вывешиваются на информационных стендах.

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#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Каникулы#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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