Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска

Департамент образования сообщил даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска

Очень скоро новосибирских школьников ждут первые каникулы. Согласно образовательным стандартам, для отдыха ученикам требуется не менее семи дней. О том, с какого числа юные новосибирцы смогут отдохнуть от школьных будней, Atas.info рассказали в департаменте образования городской мэрии.