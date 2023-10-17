«Обиды нет»: гендиректор «Тяжстанкгидропресс» в Новосибирске поддержал Арановского

Стоит отметить, что на этапе следствия за Виктора Арановского вступились как ветераны предприятия и нынешние сотрудники «Тяжстанкгидропресс», так и представители бизнес-сообщества. Сами подсудимые — как Арановский, так и Степакин — считают, что их вина не доказана, поскольку якобы имел место рейдерский захват завода.