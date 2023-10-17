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Подсудимому экс-директору неожиданно оказали поддержку

«Обиды нет»: гендиректор «Тяжстанкгидропресс» в Новосибирске поддержал Арановского

17 октября 2023, 12:21
Фото: ЧС-Инфо
Подсудимому экс-директору неожиданно оказали поддержку

В суде Новосибирска поддержали экс-директора «Тяжстанкгидропресс» Арановского

В Новосибирске продолжается заседание по делу бывшего директора завода «Тяжстанкгидропресс» Виктора Арановского. Его вместе с коллегой Николаем Степакиным обвиняют в крупном мошенничестве. Однако очередное судебное заседание приняло неожиданный оборот.

Бывшим директорам «Тяжстанкгидропресс» Виктору Арановскому и Николаю Степакину вменяют неправомерное отчуждение имущества компании в свою пользу по заниженным ценам и возможное мошенничество с контрольным пакетом акции. Однако потерпевшая сторона неожиданно высказалась в пользу Арановского во время заседания в Кировском районном суде.

«Я не испытываю неприязни к Виктору Антоновичу, он — достойный и уважаемый человек. Я указывал [в исковом заявлении] Николая Андреевича Степакина, отчуждение имущества осуществил он», — цитирует «ЧС-Инфо» нынешнего гендиректора предприятия Амира Мифтахова.
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Стоит отметить, что на этапе следствия за Виктора Арановского вступились как ветераны предприятия и нынешние сотрудники «Тяжстанкгидропресс», так и представители бизнес-сообщества. Сами подсудимые — как Арановский, так и Степакин — считают, что их вина не доказана, поскольку якобы имел место рейдерский захват завода.

На данный момент дело Виктора Арановского и Николая Степакина продолжает рассматриваться в суде. Им грозит свыше пятнадцати лет лишения свободы.

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#Новосибирск#Суд#Завод#Мошенничество#Александр Ляхов
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