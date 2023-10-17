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Экс-директор требует компенсации

Оправданный по делу о порно экс-директор новосибирской школы требует 12 млн

17 октября 2023, 02:24
Фото: Midjourney
Экс-директор требует компенсации
Оправданный бывший директор школы в Новосибирске требует компенсации в размере 12 миллионов рублей после того, как был признан невиновным в деле о распространении детского порно и потерял работу.

Бывший директор школы в Новосибирске, который был оправдан по делу о распространении детского порно, решил обратиться в суд с требованием возместить ему причиненный ущерб. Об этом сообщает издание «Прецедент».

В 2019 году бывшего директора обвинили в создании и распространении материалов порнографического характера, в которых использовались лица учеников из другой школы. По предоставленным данным, он отправлял эти материалы родителям школьников. Однако спустя несколько лет суд признал его невиновным. За это время мужчина потерял работу, но теперь ему предоставлена возможность восстановления своих прав.

По информации издания, бывший директор подал два иска — один о взыскании материальных затрат на 2 миллиона рублей (не полученная за годы преследования зарплата и гонорары адвокату), а другой о компенсации морального вреда на сумму 10 миллионов рублей.

Ответчиками по этим искам выступают Министерство финансов РФ и Управление Федерального казначейства по Новосибирской области.

В Новосибирске оправдали экс-директора школы по делу о распространении порно
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#Общество#Образование#Новосибирск#Суд#Директор#Эмилия Губарева#18+
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