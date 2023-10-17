Оправданный по делу о порно экс-директор новосибирской школы требует 12 млн

В 2019 году бывшего директора обвинили в создании и распространении материалов порнографического характера, в которых использовались лица учеников из другой школы. По предоставленным данным, он отправлял эти материалы родителям школьников. Однако спустя несколько лет суд признал его невиновным. За это время мужчина потерял работу, но теперь ему предоставлена возможность восстановления своих прав.