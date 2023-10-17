План реновации Расточки раскрыли в мэрии Новосибирска

Основная масса домов микрорайона Расточка в Кировском районе Новосибирска будет обновлена в рамках региональной программы капремонта. Весь комплекс ремонтных работ выполнен уже в 14 домах по улицам Мира, Бетонная, Бурденко, 2-я Ольховская, 1 и 2 переулку Мира, 3-му переулку Бурденко. Еще в 56 зданиях выполнены несколько видов работ в рамках программы капремонта, сообщили в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ответ на запрос редакции Atas.info.