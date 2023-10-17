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Некоторые дома сегодня выглядят как новые

План реновации Расточки раскрыли в мэрии Новосибирска

17 октября 2023, 03:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Некоторые дома сегодня выглядят как новые
Дома послевоенной постройки активно реконструируют в рамках программы капремонта, расселению подлежат только несколько зданий

Основная масса домов микрорайона Расточка в Кировском районе Новосибирска будет обновлена в рамках региональной программы капремонта. Весь комплекс ремонтных работ выполнен уже в 14 домах по улицам Мира, Бетонная, Бурденко, 2-я Ольховская, 1 и 2 переулку Мира, 3-му переулку Бурденко. Еще в 56 зданиях выполнены несколько видов работ в рамках программы капремонта, сообщили в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ответ на запрос редакции Atas.info.

В планах провести работы по капремонту еще в 91 доме, в основном речь идет о строениях по улицам Мира, Бурденко и Бетонной.

На текущий момент на Расточке постановления о признании аварийными и подлежащими сносу вынесены в отношении 16 жилых домов: 3-ий переулок Бурденко 3 и 9, ул. 2-я Бурденко 22, ул. Бурденко, 10, 35, 38,39, ул. Горбаня, 1, ул. 2-я Ольховская, 4, 6, 10, ул. Бебеля, 28, 2-й переулок Мира, 3, ул. Мира, 7 и 11.

Предполагается, что конца 2023 года будут полностью расселены четыре ветхих дома.

«Расселение остальных домов, расположенных на территории микрорайона „Расточка“, планируется осуществить при участии средств Фонда содействию реформирования ЖКХ в сроки, которые будут определены после установления объемов финансирования из федерального бюджета», — говорится в сообщении муниципалитетета.

На текущий момент в микрорайоне аварийными признаны 59 строений.

Несколько лет назад в мэрии Новосибирска говорили о том, что на Расточке необходимо снести более 100 домов.

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#Новосибирск#Артем Шершнев#Ветхое жилье#Капремонт#Расселение#Расточка
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