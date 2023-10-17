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Проект Дзержинской линии метро Новосибирска не дошел до экспертизы

Проект Дзержинской линии метро Новосибирска не дошел до экспертизы

17 октября 2023, 04:37
Фото: atas.info
Проект Дзержинской линии метро в Новосибирске до сих пор не был направлен на государственную экспертизу, хотя разговоры о его разработке велись еще в 2013 году.

В Новосибирске задерживается проект по достройке Дзержинской линии метро. Уже с 2013 года велись разговоры о его разработке и направлении на экспертизу, но до сих пор документы не были отправлены в Главгосэкспертизу.

Проект предусматривает корректировку существующей проектно-сметной документации, включающей строительство второго тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща», а также создание новых перегонов и станций «Гусинобродская» и «Молодежная». Приблизительная стоимость работ составляла 30 миллиардов рублей.

Однако, по состоянию на октябрь 2023 года, проект все еще не был направлен на экспертизу в Главгосэкспертизу. Мэр Анатолий Локоть заявлял о передаче документов на экспертизу еще в 2021 году. Также сообщалось о готовности проекта в 2022 году после определения источника финансирования.

По последней информации, которую удалось получить НГС, проектно-сметная документация будет направлена на государственную экспертизу примерно в 2025–2026 годах.

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