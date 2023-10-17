Проект Дзержинской линии метро Новосибирска не дошел до экспертизы

Однако, по состоянию на октябрь 2023 года, проект все еще не был направлен на экспертизу в Главгосэкспертизу. Мэр Анатолий Локоть заявлял о передаче документов на экспертизу еще в 2021 году. Также сообщалось о готовности проекта в 2022 году после определения источника финансирования.