Семьи бойцов СВО посетили с экскурсией знаковые места в Южно-Сахалинске

«Когда наш президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость поддерживать семьи участников СВО, мы сразу включились в эту работу. Мы рады присоединиться к инициативе сотрудников сахалинского филиала Фонда „Защитники Отечества“ и помочь им в организации экскурсий для членов семей погибших героев. Впереди у нас большие планы по реализации подобных мероприятий, которые поддерживает и министерство спорта, и региональные туроператоры, наряду с СТК „Горный воздух“ и аквапарком „Аква Сити“. Мы постараемся проводить их регулярно», — поделился глава регионального минтуризма Артем Лазарев.